U15 Việt Nam bị Malaysia, Thái Lan bỏ xa ở World Cup

U15 Việt Nam xếp ở vị trí thứ 82 tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026.

Sau hơn một tuần tranh tài sôi nổi tại Azerbaijan, FIFA U15 World Cup & Festival 2026 đã xác định được thứ hạng cuối cùng của các đội tuyển. Đáng chú ý, cả 11 quốc gia Đông Nam Á đều góp mặt tại sân chơi bóng đá trẻ đặc biệt này, tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý giữa các đại diện trong khu vực.

Theo bảng phân hạng chung cuộc, U15 Malaysia là đội tuyển Đông Nam Á có thành tích tốt nhất khi đứng ở vị trí thứ 56. Đội bóng trẻ Malaysia thi đấu tại Tier B, nhóm cạnh tranh các thứ hạng từ 33 đến 64. Dù không duy trì được phong độ ổn định xuyên suốt giai đoạn phân hạng, Malaysia vẫn khép lại giải đấu trong top 60.

Xếp thứ hai trong khu vực là U15 Indonesia với vị trí thứ 72. U15 Thái Lan đứng ngay phía sau ở hạng 77, đáng chú ý là chiến thắng đậm 4-0 trước U15 Nhật Bản trong trận đấu cuối cùng của đội.

Trong khi đó, U15 Việt Nam kết thúc hành trình tại giải đấu ở vị trí thứ 82, qua đó đứng thứ tư trong số các đại diện Đông Nam Á. Ở trận tranh hạng 81, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn để thua Hungary với tỷ số 2-3, bỏ lỡ cơ hội khép lại giải đấu bằng một chiến thắng.

Dù vậy, xét trên hành trình tổng thể, U15 Việt Nam vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận. Sau 10 trận đấu, đội tuyển giành được 6 chiến thắng và ghi tổng cộng 33 bàn thắng. Những màn trình diễn trước các đối thủ đến từ nhiều nền bóng đá khác nhau giúp các cầu thủ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm, đồng thời cho thấy tinh thần thi đấu quyết tâm của toàn đội.

Ở phần còn lại của bảng xếp hạng Đông Nam Á, U15 Philippines đứng thứ 110, Myanmar xếp hạng 125 và Singapore cán đích ở vị trí 141. U15 Lào đứng thứ 153, trong khi Timor-Leste xếp thứ 173. Hai đội tuyển có thứ hạng thấp nhất khu vực là Campuchia (186) và Brunei (187).

Cần nhấn mạnh rằng FIFA U15 World Cup & Festival 2026 là giải đấu có thể thức thi đấu đặc thù. Các đội sử dụng hình thức bóng đá 8 người, mỗi trận gồm hai hiệp, mỗi hiệp kéo dài 20 phút. Sau vòng bảng, những đội tham dự được phân chia vào các nhóm trình độ khác nhau và tiếp tục thi đấu để xác định thứ hạng chung cuộc.

Do đó, vị trí của các đội tại giải đấu này chỉ phản ánh thành tích thi đấu trong khuôn khổ FIFA U15 World Cup & Festival 2026, không phải bảng xếp hạng FIFA chính thức dành cho các đội tuyển quốc gia.

Với U15 Việt Nam, vị trí thứ 82 có thể chưa đáp ứng kỳ vọng về mặt thứ hạng, nhưng 10 trận đấu cùng 6 chiến thắng và 33 bàn thắng vẫn là những dữ liệu đáng chú ý. Quan trọng hơn, việc được cọ xát với nhiều đối thủ quốc tế sẽ giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn về chuyên môn, bản lĩnh và khả năng thích nghi.

Đây cũng là cơ hội để Ban huấn luyện đánh giá lực lượng, nhận diện những điểm cần cải thiện và tiếp tục xây dựng nền tảng cho các mục tiêu phát triển bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian tới.