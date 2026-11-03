Ù tai như tiếng côn trùng kêu, cảnh giác nguy cơ điếc đột ngột

Theo BS Nguyễn Đình Hiệp, Chuyên khoa Tai Mũi Họng, Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ, tại đây vừa tiếp nhận điều trị cho 1 cụ ông được phát hiện điếc đột ngột sau khi xuất hiện dấu hiệu ù tai, cảm giác như có tiếng côn trùng kêu trong tai.

Sau dấu hiệu ù tai kéo dài, nhiều người điếc đột ngột. (Ảnh minh họa).

Tại phòng khám, kết quả nội soi tai mũi họng và MRI sọ não chưa phát hiện bất thường; tuy nhiên thính lực đồ cho kết quả, tai phải của người bệnh nghe kém tại tần số 3KHz, nghe kém trung bình nặng từ 4 - 8KHz. Tai trái nghe kém trung bình nặng toàn dải dạng tiếp nhận. Bệnh nhân được chẩn đoán bị điếc đột ngột tai trái ngày thứ 3, mức độ nặng.

Được đưa tới bệnh viện thăm khám sớm và điều trị kịp thời nên tình trạng bệnh giảm rõ rệt. Bệnh nhân còn ù tai nhẹ, khả năng nghe tai trái đã tốt hơn nhiều.

BS Hiệp cho biết: Điếc đột ngột thường xuất hiện ở một bên tai, tiến triển nhanh và được xác định là một cấp cứu nội khoa. Do vậy, đòi hỏi người bệnh phải được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến điếc đột ngột như nhiễm trùng (virus, lao, giang mai...), bệnh lý tự miễn; khối u như u thần kinh thính giác, u thân não; các vấn đề về mạch máu như nhồi máu, xuất huyết, co thắt mạch, phình tách động mạch; chấn thương hoặc nhiễm độc do thuốc và các chất độc như chì.

Đáng chú ý, nguyên nhân gây bệnh hiện mới được xác định ở khoảng 10-15% số ca được ghi nhận, còn lại phần lớn vẫn chưa tìm được căn nguyên cụ thể và đang tiếp tục được nghiên cứu.

Theo BS Nguyễn Đình Hiệp, thời điểm can thiệp có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả điều trị điếc đột ngột. Người bệnh được thăm khám và điều trị càng sớm thì tiên lượng phục hồi thính lực càng khả quan. Đặc biệt, 7 ngày đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng là khoảng thời gian quan trọng, người bệnh được điều trị trong giai đoạn này thường có tiên lượng tốt hơn đáng kể so với những trường hợp đến khám muộn.

Tùy theo căn nguyên gây bệnh, bác sĩ sẽ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp. Các phương pháp điều trị có thể bao gồm sử dụng thuốc chống viêm, thuốc chống co thắt vi mạch, thuốc hỗ trợ tăng cường tuần hoàn và thuốc chống dị ứng.

"Người dân tuyệt đối không chủ quan khi xuất hiện tình trạng nghe kém đột ngột, ù tai, cảm giác có tiếng côn trùng kêu trong tai. Việc tự ý mua thuốc điều trị hoặc chờ triệu chứng tự thuyên giảm có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm can thiệp quan trọng, làm giảm cơ hội phục hồi thính lực", BS Hiệp khuyến cáo.