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Mới đây, một bệnh nhân nữ tại Hà Nội đã nhập viện tại Khoa Tai thần kinh, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, trong tình trạng ù tai, nghe kém và điếc đột ngột. Bệnh nhân cho biết đây là lần thứ hai bà gặp tình trạng này. Cách đây 26 năm, bà từng bị điếc đột ngột ở tai trái, còn lần này, tình trạng xảy ra ở tai phải.

Kết quả đo thính lực cho thấy ngưỡng nghe ở tai phải của bệnh nhân dao động từ 40 - 95 dB, biểu hiện tình trạng nghe kém nặng đến rất nặng, đặc biệt tại các tần số 500 - 2.000 Hz. Theo TS.BS Lê Hồng Anh, Trưởng khoa Tai thần kinh, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, nghe kém đột ngột có thể xuất hiện trong những thời điểm thời tiết thay đổi, đặc biệt khi nhiệt độ chuyển từ nóng sang lạnh hoặc ngược lại.

Một trong những cơ chế được đề cập là co thắt mạch máu. Hệ thống mạch máu nuôi dưỡng vùng ốc tai - tiền đình có kích thước rất nhỏ. Khi chịu tác động từ các yếu tố như thay đổi thời tiết đột ngột, căng thẳng (stress) hoặc sử dụng quá nhiều chất kích thích, các mạch máu này có thể co thắt, làm giảm lưu lượng máu đến tai trong. Hậu quả là vùng ốc tai - tiền đình có nguy cơ bị tổn thương, gây nghe kém đột ngột. Tình trạng này còn được đề cập với thuật ngữ “đột quỵ tai trong”.

“Đột quỵ tai trong thực chất là tình trạng thiếu máu, có thể là một trong những biểu hiện sớm của thiếu máu não. Trên thực tế, có nhiều trường hợp chúng tôi nghi ngờ bệnh nhân bị đột quỵ tai trong và chỉ định chụp cộng hưởng từ, qua đó phát hiện nhiều ổ nhồi máu trong não”, TS.BS Lê Hồng Anh nhấn mạnh.

Kết quả đo thính lực cho thấy ngưỡng nghe ở tai phải của bệnh nhân biểu hiện tình trạng nghe kém nặng đến rất nặng. Ảnh: Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

Vì vậy, khi xuất hiện những biểu hiện bất thường như đau nhói trong tai, ù tai hoặc nghe kém, người bệnh không nên chủ quan chờ đợi 2 - 3 ngày tại nhà mà cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám sớm. Ngay cả khi người bệnh vẫn nghe được âm thanh, thính lực thực tế có thể đã suy giảm ở mức độ trung bình, thậm chí nặng. Việc thăm khám và đánh giá thính lực kịp thời giúp xác định mức độ tổn thương, từ đó có hướng xử trí phù hợp.

Tương tự, một bệnh nhân nữ 39 tuổi mới đây ghi nhận triệu chứng ù tai trái, đau đầu, mất ngủ. Kết quả chụp MRI não tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM nghi ngờ rò động tĩnh mạch màng cứng (dAVF) tại vùng xoang ngang trái, kèm huyết khối mạn tính tại xoang ngang nhưng chưa gây tắc hoàn toàn.

BSCKII. Dương Đình Hoàn, Trưởng Đơn vị Can thiệp thần kinh, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, cho biết tiếng ù một bên kéo dài đôi khi không xuất phát từ tai mà có thể liên quan đến dòng máu bất thường trong các mạch máu nằm gần cấu trúc tai và não.

Để xác định chính xác đường đi của dòng máu và vị trí tổn thương, các bác sĩ chỉ định chụp mạch số hóa xóa nền (DSA). Hình ảnh DSA cho thấy nhiều nhánh động mạch bất thường đổ trực tiếp vào hệ tĩnh mạch tại vùng xoang ngang trái, xác định rò động tĩnh mạch màng cứng.

Theo bác sĩ Hoàn, trường hợp bệnh nhân này cho thấy huyết khối mạn tính tại xoang ngang trái đồng thời cản trở đường thoát của máu tĩnh mạch. Sự thay đổi dòng chảy từ động mạch qua tĩnh mạch và áp lực thay đổi trong hệ tĩnh mạch có thể tạo ra âm thanh mà người bệnh cảm nhận thành tiếng ù, tiếng thình thịch hoặc tiếng mạch đập trong tai, thường rõ hơn khi nằm yên hoặc về đêm.

Trường hợp bệnh nhân này cho thấy huyết khối mạn tính tại xoang ngang trái đồng thời cản trở đường thoát của máu tĩnh mạch. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

Bên lề sự kiện “Ngày Thính giác Thế giới 3/3 – Năm 2026”, PGS.TS.BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, cũng cho biết thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp người trẻ bị điếc đột ngột. Bệnh khởi phát trong vòng 72 giờ, người bệnh có thể mất thính lực ở một hoặc cả hai tai, thường xảy ra sau một đêm ngủ dậy hoặc sau những thay đổi đột ngột về nhiệt độ.

Theo phân tích của PGS Quang Minh, hệ thống mạch máu nuôi ốc tai rất nhỏ và chỉ có một nhánh duy nhất. Khi xảy ra co thắt hoặc tắc nghẽn, thính lực có thể mất ngay lập tức. Những bệnh lý nền như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, xơ vữa động mạch làm hẹp lòng mạch sẽ làm tăng nguy cơ. Điều đáng lưu ý là điếc đột ngột có thể hồi phục khoảng 70%nếu được điều trị trong “thời gian vàng”. Ngược lại, việc chậm trễ thăm khám khiến cơ hội nghe trở lại giảm đáng kể.

Trước đó, bệnh nhân nam N.H.P. (35 tuổi, trú tại Hà Nội) vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng tê bì nửa mặt trái, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, ù tai và nghe kém. Đặc biệt, tai trái đã mất hoàn toàn thính lực. Sau 5 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng, bệnh nhân được chụp MRI sọ não để loại trừ tai biến mạch máu não hoặc u dây thần kinh.

Nguyên nhân được xác định là do co thắt đột ngột của các vi mạch tai trong, liên quan đến thói quen tắm khuya bằng nước lạnh. Theo BSCKI. Trịnh Thùy Liên, chuyên khoa Tai Mũi Họng, mất thính lực đột ngột và ù tai thường bị bỏ qua vì chỉ là những vấn đề đơn giản về tai. Tuy nhiên, trong cộng đồng y khoa, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng những thay đổi có vẻ vô hại này thực chất có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của nhồi máu não.

Nguyên nhân co thắt đột ngột của các vi mạch tai trong ở bệnh nhân này liên quan đến thói quen tắm khuya bằng nước lạnh. Ảnh: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Nhồi máu não thường là căn bệnh trong đó mô não bị tổn thương do tình trạng cung cấp máu kém. Mặc dù bệnh này có đặc điểm là đột ngột bị liệt nửa người, rối loạn ngôn ngữ và các triệu chứng khác, nhưng trong nhiều trường hợp, các dấu hiệu ban đầu lại rất tiềm ẩn và những thay đổi ở tai là một trong số đó.

Lúc đầu, bệnh nhân có thể chỉ cảm thấy hơi nghẹt tai và khó chịu, nhưng có thể không để ý ngay. Khi các triệu chứng trở nên trầm trọng hơn, tình trạng mất thính lực dai dẳng ở tai có thể xảy ra, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp bình thường. Sự thay đổi này thực chất là biểu hiện của tình trạng cung cấp máu lên não không đủ, nhất là khi tình trạng này xảy ra ở những người có nguy cơ nhồi máu não cao thì chúng ta cần phải cảnh giác hơn.

Ngoài những thay đổi ở tai, các triệu chứng sớm khác của đột quỵ đôi khi có thể rất khó nhận biết. Ví dụ, chóng mặt đột ngột, mờ mắt, tê tay chân, nói lắp... Ngoài việc khám sức khỏe định kỳ, việc duy trì thói quen sống tốt rất quan trọng trong việc phòng ngừa. Đảm bảo ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng tinh thần quá mức, duy trì tập thể dục thường xuyên và chế độ ăn uống hợp lý, đặc biệt là giảm lượng muối và chất béo nạp vào cơ thể có thể cải thiện hiệu quả sức khỏe tim mạch và mạch máu não.