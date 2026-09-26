U Minh Thượng có thêm công trình cầu giao thông được khởi công
Cầu Kênh 20 tại ấp An Hòa, xã U Minh Thượng (An Giang) có chiều dài 22m, rộng 2m, tổng kinh phí 250 triệu đồng, dự kiến hoàn thành sau 2 tháng.
Chiều 26/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã U Minh Thượng phối hợp đơn vị tài trợ tổ chức khởi công xây dựng cầu Kênh 20 tại ấp An Hòa.
Công trình do Hội Nữ doanh nhân tỉnh An Giang và các nhà hảo tâm tài trợ, được thiết kế dài 22m, rộng 2m, tổng kinh phí 250 triệu đồng, dự kiến hoàn thành trong 2 tháng.
Cầu Kênh 20 hoàn thành sẽ kết nối khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/u-minh-thuong-co-them-cong-trinh-cau-giao-thong-duoc-khoi-cong-a498068.html