U Minh lần đầu tổ chức Cà phê 'Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp'

Ông Trần Minh Nhân, Chủ tịch UBND xã U Minh phát biểu tại buổi đối thoại.

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Trần Minh Nhân, Chủ tịch UBND xã U Minh, nhấn mạnh, mô hình được tổ chức nhằm lắng nghe tiếng nói từ cộng đồng doanh nghiệp. Chủ tịch UBND xã U Minh đề nghị các doanh nghiệp thẳng thắn phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động để chính quyền cùng trao đổi, tìm giải pháp tháo gỡ; những vấn đề thuộc thẩm quyền sẽ được xem xét, giải quyết kịp thời.

Đại diện doanh nghiệp trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nêu kiến nghị với chính quyền địa phương.

Tại đây, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trực tiếp trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động và phát triển.

Các ý kiến tập trung vào một số vấn đề như cạnh tranh trong thu mua thuỷ sản của ngư dân; việc kê khai, thực hiện chính sách thuế và các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp; tình trạng một số hộ dân cất nhà, kéo dây điện băng ngang đường có tĩnh không thấp, gây cản trở cho xe tải vận chuyển hàng hoá.

Thượng tá Nguyễn Xuân Niềm, Trưởng Công an xã U Minh, trao đổi, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo UBND xã U Minh cũng chia sẻ một số định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó có việc tập trung đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Ngô Thanh Gô, Phó Trưởng Thuế khu vực V, giải đáp các vấn đề về chính sách thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp được lãnh đạo UBND xã, đại diện Thuế khu vực V và các phòng chuyên môn tiếp thu, trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận các vấn đề cần tiếp tục xem xét, xử lý.

Phó Chủ tịch UBND xã U Minh Phạm Văn Chuột trao đổi, tiếp thu, ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp tại buổi đối thoại.

Mô hình Cà phê “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp” sẽ được UBND xã U Minh tổ chức định kỳ vào sáng thứ Sáu của tuần đầu tiên mỗi tháng. Qua đó, tạo thêm kênh đối thoại trực tiếp, giúp chính quyền kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.