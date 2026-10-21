U Bò mây phủ, Thác Chuối soi trời

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây dẫn tới U Bò﻿ qua những khúc quanh giữa rừng. Có đoạn, tán cây khép trên đầu; có đoạn, sườn núi mở ra, để lộ những lớp đại ngàn nối nhau đến tận chân trời.

Cao hơn 1.000m, U Bò là điểm đến hấp dẫn trong không gian Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi có thể cảm nhận sự thay đổi của khí trời ngay trên hành trình lên núi.

Điều thú vị ở U Bò là khoảng cách giữa cái nóng đồng bằng và hơi mát vùng cao dường như được rút ngắn. Đồng Hới nắng trong, nhưng lên núi đã gặp mưa, nhiệt độ chỉ khoảng 23-24 độ C. Một lát cắt thời tiết, đủ gợi sự khác biệt giữa hai không gian tưởng như rất gần nhau.

Sáng sớm và cuối chiều, mây mù thường bao phủ U Bò. Những vạt rừng khi hiện rõ, khi khuất sau màn trắng, khiến cảnh vật liên tục đổi hình. Vào ngày quang, từ chòi canh rừng có thể nhìn về Đồng Hới; phía dưới, đường Hồ Chí Minh uốn theo sườn núi, lọt thỏm giữa màu xanh. Sự đan xen giữa tầm nhìn rộng mở và khoảnh khắc mây che tạo nên sức hút riêng của ngọn núi.

Phía đông U Bò, hồ Thác Chuối mở ra một không gian khoáng đạt. Thuộc xã Bố Trạch, cách khu vực trung tâm Đồng Hới khoảng 25km, hồ có những nhánh nước ôm quanh dải đất, bán đảo nhỏ và các triền núi thấp.

Nhìn Hồ Thác Chuối từ cao, đường bờ uốn lượn tạo nên nhiều lớp cảnh quan, xen giữa mặt nước là màu xanh của cây rừng.

Mặt hồ lặng phản chiếu trời mây; sương mỏng ven bờ làm những rặng núi phía xa thêm mềm nét.

Có những góc của Hồ Thác Chuối đẹp như tranh vẽ.

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Thác Chuối là công trình thủy lợi, mực nước thay đổi theo mùa. Chính nhịp tích nước, vơi nước ấy cũng khiến hình dáng đường bờ đổi khác. Trong không gian còn ít dịch vụ du lịch, hoạt động đánh cá của người dân giữ lại nhịp sống bình dị bên hồ.

Tiềm năng ấy đang được cụ thể hóa bằng dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối, tổng vốn hơn 16.230 tỷ đồng. Dự án có quy mô hơn 167ha, thuộc các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn; dự kiến gồm cơ sở lưu trú, dịch vụ, vui chơi giải trí và năm tuyến cáp treo kết nối chân núi với khu vực đỉnh.

Được biết, các đơn vị đang hoàn thiện thủ tục, phấn đấu khởi công ngày 30/10. Một điểm đến mới được kỳ vọng hình thành, với sức hấp dẫn bắt đầu từ chính những giá trị sẵn có: rừng xanh, mặt hồ và khí trời U Bò.