U.23 Việt Nam tái đấu U.23 Thái Lan trên sân Pleiku
Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch cọ xát đỉnh cao khi tham dự Giải Bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 trên SVĐ Pleiku (tỉnh Gia Lai). Ngay trong trận mở màn (10-11), U.23 Việt Nam sẽ tái ngộ đối thủ đầy duyên nợ U.23 Thái Lan, hứa hẹn mang đến bầu không khí cuồng nhiệt cho người hâm mộ phố Núi.
U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 là sự kiện do VFF phối hợp cùng Sở VH- TT và DL tỉnh Gia Lai và CLB HAGL tổ chức, với sự tham gia của chủ nhà U.23 Việt Nam cùng 3 đại diện khách mời U.23 Thái Lan, U23 Qatar và U.23 Singapore. Bốn đội tuyển sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc từ vô địch đến giải ba.
Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ chính thức hội quân trở lại vào ngày 8-11 để hoàn tất những khâu chuẩn bị chuyên môn trước khi bước vào tranh tài.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/u23-viet-nam-tai-dau-u23-thai-lan-tren-san-pleiku-post359621.html