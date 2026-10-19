U.23 Việt Nam tái đấu U.23 Thái Lan trên sân Pleiku

U.23 Việt Nam (áo sáng) và U.23 Thái Lan chạm trán ngay trận khai màn.

U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 là sự kiện do VFF phối hợp cùng Sở VH- TT và DL tỉnh Gia Lai và CLB HAGL tổ chức, với sự tham gia của chủ nhà U.23 Việt Nam cùng 3 đại diện khách mời U.23 Thái Lan, U23 Qatar và U.23 Singapore. Bốn đội tuyển sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc từ vô địch đến giải ba.

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ chính thức hội quân trở lại vào ngày 8-11 để hoàn tất những khâu chuẩn bị chuyên môn trước khi bước vào tranh tài.