U.23 Việt Nam chốt danh sách 26 cầu thủ dự giải U.23 quốc tế tại Gia Lai

Bộ đôi Việt kiều Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa của CLB Công an TPHCM hứa hẹn đáng xem ở giải U.23 quốc tế tại Gia Lai.

Điểm đáng chú ý trong danh sách U.23 Việt Nam lần này là sự góp mặt của ba cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa; 7 cầu thủ từng khoác áo U.23 Việt Nam tại ASIAD 2026, gồm thủ môn Cao Văn Bình; các hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt và các cầu thủ Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Nguyễn Quốc Toản.

Theo kế hoạch, U.23 Việt Nam sẽ hội đủ quân số vào ngày 9-11, chỉ một ngày sau trận ra quân gặp U.23 Thái Lan.