U.23 Qatar không mang cầu thủ đá World Cup đến Việt Nam

U.23 Qatar (áo sẫm) trong trận đấu với U.23 Syria thuộc bảng B giải U.23 châu Á 2026.

Thay vào đó, thành phần U.23 Qatar đến Gia Lai chủ yếu gồm những cầu thủ sinh năm 2005 và 2006, từng được triệu tập vào các đợt tập trung hoặc tham dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026 hay ASIAD 2026.

Tuy vậy, đội hình U.23 Qatar sang Việt Nam có thể hình vượt trội, đáng chú ý là trung vệ Abdalla Mugib (1m92), 2 hậu vệ Aatif Magdi và Yousef Mohammad lần lượt sở hữu chiều cao 1m89 và 1m88, thủ môn Abubaker Mohamed cũng cao 1m89.