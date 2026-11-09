U.23 Qatar đã tới Gia Lai

Các cầu thủ U.23 Qatar được chào đón nồng nhiệt.

Ngay khi đặt chân đến phố Núi, các thành viên U.23 Qatar được Ban tổ chức đón tiếp chu đáo và bố trí lưu trú tại khách sạn Mường Thanh Grand Gia Lai. Tại Gia Lai VTV Cup 2026, U.23 Qatar sẽ có trận khai màn với U.23 Singapore vào 10-11, gặp U.23 Thái Lan vào 12-11 và hoàn thành lượt cuối với U.23 Việt Nam ngày 14-11.

Sau U.23 Qatar, hai đội khác U.23 Singapore và U.23 Thái Lan cũng sẽ lần lượt có mặt tại Gia Lai để hoàn tất công tác chuẩn bị cho giải đấu.

Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 trên sân Pleiku, quy tụ bốn đội tuyển gồm U.23 Việt Nam, U.23 Qatar, U23 Singapore và U.23 Thái Lan.