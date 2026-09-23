U.23 Philippines 'giúp' U.23 Việt Nam vào tứ kết

U.23 Việt Nam (trái) nghẹt thở vào tứ kết.

Bước vào lượt trận cuối bảng C- ASIAD 2026, U.23 Việt Nam nắm lợi thế nhất định nhờ trận hòa 1-1 trước U.23 Kuwait và chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Philippines. Với mục tiêu chỉ cần không thua là chắc suất đi tiếp, U.23 Việt Nam chủ động nhập cuộc ưu tiên sự an toàn và chờ đợi cơ hội phản công với đội hình xuất phát gồm Cao Văn Bình (thủ môn), Phạm Lý Đức, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Đức Anh (hậu vệ), Long Vũ, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Xuân Bắc, Phạm Minh Phúc (tiền vệ) và ba chơi cao nhất Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Thanh Nhàn, Lê Phát.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U.23 Uzbekistan đã tràn lên ép sân nhờ sự vượt trội về thể lực, kỹ thuật và khả năng tranh chấp.Bất ngờ xảy ra rất sớm. Từ pha phối hợp đơn giản trước vòng cấm, Urinboev Muhammadali tung cú sút đưa bóng chạm chân hàng thủ U.23 Việt Nam đổi hướng, làm bó tay thủ môn Cao Văn Bình.

Sau bàn thắng, U.23 Uzbekistan tiếp tục duy trì lối chơi giàu tốc độ và di chuyển linh hoạt, liên tục dồn ép và gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự áo đỏ. Phải đến phút thứ 12, U.23 Việt Nam mới có màn đáp trả. Ngọc Mỹ và Quốc Cường có pha đập nhả 1-2 ăn ý ngay trước vòng cấm, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của Quốc Cường lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong tiếc nuối. 2 phút sau, Thanh Nhàn đi bóng tốc độ vượt qua cả thủ môn Samandar Muratbaev rồi dứt điểm vào lưới trống. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do trọng tài đã căng cờ báo việt vị trước đó. Đáng tiếc nhất là phút 16, Ngọc Mỹ tung cú sút xa đầy lực và kỹ thuật, đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành U.23 Uzbekistan trong gang tấc.

Đang lúc hưng phấn, U.23 Việt Nam gặp tổn thất khi tiền vệ Xuân Bắc dính chấn thương nặng sau pha vào bóng nguy hiểm từ phía đối phương và phải rời sân ở phút 34, nhường chỗ cho Quang Vinh.

Gần cuối hiệp 1, U.23 Việt Nam suýt nhận bàn thua thứ 2 khi Tulkunbekov Azizbek dứt điểm một chạm căng đét từ ngoài vòng cấm vào góc gần, rất may bóng đi vọt xà.

Bước sang hiệp hai, U.23 Việt Nam nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ nhưng các cơ hội lần lượt trôi qua, trong khi đối thủ tận dụng triệt để sai lầm.Phút 49, Urinboev Muhammadali tiếp tục đe dọa khung thành Cao Văn Bình bằng cú dứt điểm uy lực đi chệch mục tiêu. 4 phút, cơ hội đến với đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh, lại là Thanh Nhàn dọn cỗ tuyệt vời cho Quốc Việt, nhưng cú dứt điểm trong tư thế thoải mái của cầu thủ Ninh Ninh FF lại quá nhẹ, không đánh bại được thủ môn đối phương. Trong khi đó, ở phút 59, U.23 Việt Nam cũng thoát thua may mắn khi Uzbekistan phản công nhanh trong thế 3 đánh 2, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của Urinboev lại đi trúng rìa bóng.

Bỏ qua nhiều cơ hội, U.23 Việt Nam phải trả giá đắt. Phút 68, màn phối hợp một chạm xé tan hàng phòng ngự U.23 Việt Nam của Uzbekistan kết thúc bằng pha bứt tốc và dứt điểm quyết đoán của Ibraimov Nurlan, nâng tỷ số lên 2-0.

U.23 Việt Nam có 2 cơ hội để rút ngắn cách biệt nhưng không thể tận dụng. Đó là phút 72, Thanh Nhàn ngoặt bóng tinh tế rồi trả ngược thuận lợi vào khu 5m50, nhưng không có đồng đội nào kịp lao vào tiếp ứng.Phút 89, được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở cự ly thuận lợi, nhưng cú sút qua hàng rào của do chính Thanh Nhàn thực hiện lại đưa bóng đi thiếu chính xác.

Dù trắng tay ở lượt trận cuối, kết quả thắng 2-1 của U.23 Philippines trước U.23 Kuwait ở trận đấu cùng giờ đã trực tiếp giúp U.23 Việt Nam bảo toàn vị trí nhì bảng C (4 điểm), qua đó giành vé vào tứ kết.