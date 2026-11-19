U.17 Việt Nam vượt qua đợt kiểm tra tư cách của FIFA
Ngày 17-11 (giờ Qatar), đoàn công tác của FIFA đã tổ chức kiểm tra quốc kỳ, quốc ca, trang phục thi đấu và các trang thiết bị liên quan đến U.17 Việt Nam, nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết trước khi đội tuyển bước vào trận ra quân ngày 20-11 tới.
Quan trọng nhất, qua rà soát, thông tin của 21 cầu thủ U.17 Việt Nam đều được xác nhận chính xác, không phát hiện sai sót; trang phục thi đấu, trang phục tập luyện và các trang thiết bị của đội tuyển cũng bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn do FIFA ban hành.
Kết thúc buổi kiểm tra, đại diện FIFA đã trao Bằng chứng nhận tham dự VCK FIFA U.17 World Cup 2026 cho đội tuyển U17 Việt Nam.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/u17-viet-nam-vuot-qua-dot-kiem-tra-tu-cach-cua-fifa-post361219.html