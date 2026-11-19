Đại diện lãnh đạo U.17 Việt Nam nhận Bằng chứng nhận.

Quan trọng nhất, qua rà soát, thông tin của 21 cầu thủ U.17 Việt Nam đều được xác nhận chính xác, không phát hiện sai sót; trang phục thi đấu, trang phục tập luyện và các trang thiết bị của đội tuyển cũng bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn do FIFA ban hành.

Kết thúc buổi kiểm tra, đại diện FIFA đã trao Bằng chứng nhận tham dự VCK FIFA U.17 World Cup 2026 cho đội tuyển U17 Việt Nam.