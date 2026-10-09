U.17 Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc và UAE

U.17 Việt Nam tích cực tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U.17 Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, có 4 trận đấu tập với U.23 Hà Nội, U.19 VPF và CLB Hà Nội, U.19 Công an Hà Nội và còn 1 trận với “quân xanh” U.19 Hà Nội vào hôm nay (9-10).

Ngày 19-10, thầy trò HLV Cristiano Roland lên đường sang Hàn Quốc tập huấn 10 ngày. Sau đó, đội tiếp tục có khoảng 10 ngày chuẩn bị tại UAE trước khi di chuyển sang Qatar.