U.17 Việt Nam sang UAE tập huấn
Đội tuyển U.17 Việt Nam dự kiến lên đường sang UAE vào ngày 6-11 để tiếp tục tập huấn, chuẩn bị cho VCK U.17 World Cup 2026 tại Qatar.Trong thời gian ở UAE, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có trận giao hữu với đội tuyển U.17 chủ nhà.
Trước đó, U.17 Việt Nam vừa kết thúc chuyến tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc với 3 trận giao hữu, giành 2 chiến thắng và nhận 1 thất bại (thắng Cheonan FCP 5-0, thua U.17 FC Seoul 1-4 và thắng Shinpyeong 4-2).
U.17 Việt Nam từ Hàn Quốc trở về nước ngày 29-10, tiếp tục rèn luyện trước khi sang UAE. Tại U.17 World Cup 2026, đội sẽ lần lượt gặp Bỉ ngày 20-11, New Zealand ngày 23-11 và Mali ngày 26-11.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/u17-viet-nam-sang-uae-tap-huan-post360209.html