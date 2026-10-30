U.17 Việt Nam sang UAE tập huấn

U.17 Việt Nam trong trận giao hữu với đội Shinpyeong.

Trước đó, U.17 Việt Nam vừa kết thúc chuyến tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc với 3 trận giao hữu, giành 2 chiến thắng và nhận 1 thất bại (thắng Cheonan FCP 5-0, thua U.17 FC Seoul 1-4 và thắng Shinpyeong 4-2).

U.17 Việt Nam từ Hàn Quốc trở về nước ngày 29-10, tiếp tục rèn luyện trước khi sang UAE. Tại U.17 World Cup 2026, đội sẽ lần lượt gặp Bỉ ngày 20-11, New Zealand ngày 23-11 và Mali ngày 26-11.