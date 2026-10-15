U.17 Việt Nam sang Hàn Quốc và UAE tập huấn từ 19-10

Thầy trò HLV Cristiano Roland tích cực rèn luyện trước thềm VCK U.17 World Cup 2026.

Theo kế hoạch, ngày 19-10, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ lên đường sang Hàn Quốc, bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài khoảng 10 ngày, sau đó sẽ di chuyển sang UAE để tiếp tục rèn quân trong khoảng 10 ngày.

VCK U.17 World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Qatar 2026 từ 19-11 đến 13-12-2026 với sự tham dự của 48 đội, chia làm 12 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 24 đội đứng nhất, nhì các bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng đấu loại trực tiếp.

Tại giải, U.17 Việt Nam rơi vào bảng G cùng U.17 Bỉ, U.17 Mali và U.17 New Zealand.