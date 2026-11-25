Hôm qua, lượt trận thứ 2 vòng bảng U17 World Cup 2026 đã khép lại với những kết quả có lợi cho U17 Việt Nam, ít nhất là tính đến trước lượt trận cuối cùng. Vì với 1 điểm, đội vẫn nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.