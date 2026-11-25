U.17 Việt Nam được VFF thưởng 'nóng'
Lượt trận thứ 2 vòng bảng FIFA U.17 World Cup 2026, U.17 Việt Nam đã tạo nên cột mốc đáng nhớ khi cầm hòa U.17 New Zealand 3-3.Trước đối thủ vượt trội về thể hình và 3 lần dẫn trước, các học trò của HLV Cristiano Roland thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường với 3 bàn gỡ, ghi được điểm số đầu tiên trong lần đầu tiên tham dự giải.
Với điểm số lịch sử tại sân chơi World Cup 11 người, U.17 Việt Nam được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng nóng 400 triệu đồng, đồng thời duy trì hy vọng cạnh tranh vé đi tiếp trước cuộc đối đầu với U.17 Mali.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/u17-viet-nam-duoc-vff-thuong-nong-post361483.html