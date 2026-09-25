U.16 Việt Nam thua ngược U.16 Australia ở giải CFA Team China 2026
Trưa 24-9, trong trận ra quân ở CFA Team China 2026,U.16 Việt Nam nhập cuộc khá tự tin trước U.16 Australia. Trong khoảng 20 phút đầu, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn duy trì được thế trận cân bằng, tổ chức phòng ngự chắc chắn và không để đối thủ tạo ra quá nhiều cơ hội rõ rệt. Phút 22, U.16 Việt Nam bất ngờ vượt lên dẫn trước 1-0 sau một pha phản công nhanh được tổ chức hiệu quả.
Sau bàn thua, U.16 Australia lập tức đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép và đến phút 31 đã quân bình tỷ số 1-1. Chỉ 3 phút sau, hàng thủ U.16 Việt Nam không thể ngăn cản đối phương hoàn tất màn lội ngược dòng, nâng tỷ số lên 2-1 trước khi hiệp một khép lại.
Ở hiệp 2, U.16 Australia ghi liên tiếp 2 bàn ở phút 58 và 69, trước khi U.16 Việt Nam rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 ở phút 73. Quãng thời gian còn lại không đủ để U.16 Việt Nam tạo thêm bất ngờ và trận đấu khép lại với chiến thắng 4-2 dành cho U.16 Australia.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/u16-viet-nam-thua-nguoc-u16-australia-o-giai-cfa-team-china-2026-post358444.html