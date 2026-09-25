U.16 Việt Nam thua ngược U.16 Australia ở giải CFA Team China 2026

U.16 Việt Nam (áo sẫm) thua đậm 2-4 trước U.16 Austrialia ở trận ra quân.

Sau bàn thua, U.16 Australia lập tức đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép và đến phút 31 đã quân bình tỷ số 1-1. Chỉ 3 phút sau, hàng thủ U.16 Việt Nam không thể ngăn cản đối phương hoàn tất màn lội ngược dòng, nâng tỷ số lên 2-1 trước khi hiệp một khép lại.

Ở hiệp 2, U.16 Australia ghi liên tiếp 2 bàn ở phút 58 và 69, trước khi U.16 Việt Nam rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 ở phút 73. Quãng thời gian còn lại không đủ để U.16 Việt Nam tạo thêm bất ngờ và trận đấu khép lại với chiến thắng 4-2 dành cho U.16 Australia.