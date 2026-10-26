U.15 Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên ở FIFA U.15 World Cup

U.15 Việt Nam tại FIFA U15 World Cup.

U.15 Việt Nam chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 9, đội bóng áo đỏ tận dụng cơ hội tổ chức phản công nhanh. Sau đường chọc khe của đồng đội, Vận Tài thoát xuống dứt điểm chéo góc, mở tỷ số cho U.15 Việt Nam. Chỉ một phút sau, cách biệt được nhân đôi. Tuấn Bảo đi bóng bên cánh trái rồi căng ngang vào trong, tạo điều kiện để Xuân Vinh đệm bóng vào khung thành đã bỏ trống của Brunei, nâng tỷ số lên 2-0. Phút 16, U15 Việt Nam được hưởng phạt đền sau khi cầu thủ Brunei phạm lỗi trong vòng cấm. Xuân Vinh thực hiện thành công cú đá 11 m, hoàn tất cú đúp và đưa đội nhà dẫn trước 3-0. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 3-0 nghiêng về U15 Việt Nam.

Vào hiệp 2, U.15 Việt Nam ghi thêm 3 bàn nữa do công của Phước An (32), Anh Hào (34) và Quang Hưng (37).

Kết quả này giúp U15 Việt Nam tìm lại niềm vui sau thất bại 3-6 trước U.15 Bosnia & Herzegovina ở trận ra quân ngày 24-10.