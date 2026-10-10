U.15 Việt Nam điều chỉnh giáo án để dự FIFA U.15 World Cup & Festival 2026

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn rèn quân tại Hà Nội.

Do giải đấu được tổ chức theo thể thức 8v8 với những quy định thi đấu khác biệt so với bóng đá 11 người, ban huấn luyện đã chủ động điều chỉnh giáo án, nội dung và phương pháp huấn luyện nhằm giúp các cầu thủ làm quen với thể thức mới.

Qua tập luyện, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ sàng lọc để gút lại danh sách chính thức gồm 14 cầu thủ tham dự giải.

Theo thông báo của FIFA, U.15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng các đội Bosnia and Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius.