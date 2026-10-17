U.15 Việt Nam đá 5 trận trong 3 ngày ở World Cup

U.15 Việt Nam làm quen với thể thức 8 người, sân 68x47m.

Như vậy, đội tuyển sẽ trải qua 5 trận trong 3 ngày liên tiếp. Mật độ thi đấu này khiến việc phân phối thể lực và sử dụng đội hình trở thành yếu tố quan trọng trong quá trình chuẩn bị. FIFA U.15 World Cup & Festival 2026 áp dụng thể thức 8 người, thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút trên sân 68x47m và được thay người không giới hạn.