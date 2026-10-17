U.15 Việt Nam đá 5 trận trong 3 ngày ở World Cup
Theo lịch thi đấu vừa được công bố, tại FIFA U.15 World Cup & Festival 2026, đội tuyển U.15 Việt Nam sẽ ra quân gặp U.15 Bosnia & Herzegovina lúc 14h30 ngày 24-10; ngày 25-10 chạm trán với U.15 Brunei (13h15) và U.15 Mauritius (20h00); ngày 26-10, gặp U.15 Iran (12h00) và U.15 Guyana (18h45).
Như vậy, đội tuyển sẽ trải qua 5 trận trong 3 ngày liên tiếp. Mật độ thi đấu này khiến việc phân phối thể lực và sử dụng đội hình trở thành yếu tố quan trọng trong quá trình chuẩn bị. FIFA U.15 World Cup & Festival 2026 áp dụng thể thức 8 người, thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút trên sân 68x47m và được thay người không giới hạn.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/u15-viet-nam-da-5-tran-trong-3-ngay-o-world-cup-post359547.html