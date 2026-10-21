U.14 PVF giành quyền đá chung kết Cúp Trường An 2026

U.14 PVF đại diện Việt Nam dự Cúp Trường An 2026.

Trong cuộc đối đầu không có nhiều khoảng trống, U.14 PVF đã tận dụng tốt một quả phạt góc để Nguyễn Triều Dương bật cao đánh đầu đưa đại diện Việt Nam vươn lên dẫn trước. Tới phút 57, U.14 Assumption United gỡ hòa sau một tình huống cũng bắt nguồn từ quả phạt góc. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, U.14 PVF tái lập thế dẫn bàn bằng một siêu phẩm. Từ cánh phải, Trung Hạo tung cú đá chân trái ở ngoài vòng cấm địa. Bóng đi theo quỹ đạo khó hướng vào góc xa và không cho thủ môn Thái Lan cơ hội cản phá. Chung cuộc, U.14 PVF thắng 2-1 và giành quyền lọt vào chung kết Cúp Trường An 2026.

Theo thống kê, tính đến trước trận chung kết, đại diện Việt Nam toàn thắng 4 trận, ghi 18 bàn và chỉ để lọt lưới 4 bàn.