Tyla gây ấn tượng với phong cách thời trang neon rực rỡ

Dù thời gian hoạt động trong làng nhạc chưa dài, Tyla đã tạo dấu ấn riêng với khả năng tái hiện những hình ảnh thời trang biểu tượng của thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Nữ ca sĩ từng diện thiết kế Roberto Cavalli họa tiết da hổ màu xanh, gợi nhớ bộ trang phục Aaliyah mặc tại lễ trao giải MTV Video Music Awards năm 2000. Tại Coachella năm ngoái, cô cũng gây chú ý khi tái hiện hình ảnh Britney Spears trong MV I'm a Slave 4 U.

Trong chuyến lưu diễn A*Pop World Tour mới nhất, Tyla tiếp tục khai thác nguồn cảm hứng từ văn hóa đại chúng đầu những năm 2000. Nữ ca sĩ khởi động tour diễn hôm 12/10 tại nhà thi đấu Zénith ở Paris, Pháp. Một trong những phần trình diễn nổi bật mang đến không khí tiệc tùng rực rỡ với hệ thống giàn giáo công nghiệp, ánh sáng đen và những vệt sơn neon phủ trên cơ thể cô.

Tyla khẳng định dấu ấn thời trang cá nhân với phong cách Y2K cùng những gam màu neon nổi bật trong chuyến lưu diễn A*Pop World Tour.

Khung cảnh này gợi liên tưởng đến một phân đoạn đáng nhớ trong bộ phim Miss Congeniality ra mắt năm 2000. Ở cảnh phim, các nhân vật đến một hộp đêm có pizza, những ly rượu phục vụ trong ống nghiệm, sàn nhảy và khu vực đánh trống bắn sơn dưới ánh đèn cực tím. Không khí sôi động cùng hiệu ứng màu sắc đặc trưng tạo nên hình ảnh khó quên, tương đồng với phần trình diễn được dàn dựng trong tour diễn của Tyla.

Để phù hợp với sân khấu, giọng ca Chanel lựa chọn áo ngực huỳnh quang phối hai tông cam và vàng neon, kết hợp vòng cổ choker màu cam quýt. Nữ ca sĩ tạo sự tương phản bằng bodysuit màu kem với phần cổ khoét sâu, ôm sát cơ thể. Bên ngoài là chân váy siêu ngắn có bề mặt xù mềm, với những chùm tua rua gợi hình ảnh xúc tu của hải quỳ. Đôi boots da màu đen cao đến đầu gối hoàn thiện tổng thể trang phục.

Sự kết hợp giữa sắc neon rực rỡ, chất liệu tương phản và phom dáng táo bạo giúp Tyla nổi bật giữa không gian sân khấu đậm chất công nghiệp. Trang phục cũng cho thấy cách nữ ca sĩ đưa những yếu tố thời trang đầu những năm 2000 vào hình ảnh biểu diễn đương đại, thay vì chỉ tái hiện nguyên mẫu từ quá khứ.

Sự kết hợp giữa sắc neon rực rỡ, chất liệu tương phản và phom dáng táo bạo giúp Tyla nổi bật giữa không gian sân khấu đậm chất công nghiệp.

Khi tiếp tục xây dựng vị trí riêng trong làng nhạc pop, Tyla vẫn dành sự ưu ái cho thẩm mỹ Y2K. Từ những màn tái hiện hình ảnh thời trang kinh điển đến các bộ trang phục sân khấu mang màu sắc huỳnh quang, nữ ca sĩ cho thấy nguồn cảm hứng từ văn hóa đại chúng cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000 vẫn là một phần quan trọng trong phong cách của cô.