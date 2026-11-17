Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện diễn biến tỷ trọng cổ phiếu doanh nghiệp, quỹ tương hỗ và bất động sản trong tài sản ròng của hộ gia đình Mỹ kể từ năm 1952, dựa trên dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong đó, số liệu giai đoạn 1952-1985 và số liệu từ năm 1990 trở đi lấy từ hai bộ dữ liệu khác nhau của Fed.

Trong quý 2/2026, các hộ gia đình Mỹ nắm giữ 64,6 nghìn tỷ USD cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tương hỗ, trong khi giá trị bất động sản là 49,8 nghìn tỷ USD. Như vậy, cổ phiếu và quỹ tương hỗ đang cao hơn bất động sản 14,8 nghìn tỷ USD.

Khoảng cách này ngày càng nới rộng vì giá trị cổ phiếu tăng nhanh hơn, chủ yếu nhờ mức định giá tăng mạnh, chứ không phải do bất động sản mất giá. Kể từ quý 1/2023, giá trị cổ phiếu do các hộ gia đình nắm giữ đã tăng 82%, trong khi bất động sản chỉ tăng 18%.

Riêng quý 2/2026, giá trị cổ phiếu trong danh mục của các hộ gia đình tăng thêm 9,4 nghìn tỷ USD, so với mức tăng 1,1 nghìn tỷ USD của bất động sản, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của cổ phiếu. Trong cùng kỳ, chỉ số S&P 500 tăng hơn 14%, ghi nhận quý tăng mạnh nhất kể từ năm 2020, với sự đóng góp của nhóm cổ phiếu chip.

Nhìn lại hơn 7 thập kỷ, những đợt tăng giá chứng khoán, các giai đoạn bùng nổ nhà đất và những cuộc suy thoái kinh tế đã nhiều lần làm thay đổi cơ cấu tài sản của hộ gia đình Mỹ.

Cổ phiếu lần đầu vượt bất động sản vào cuối thập niên 1960, khi đà tăng kéo dài của thị trường đưa tỷ trọng loại tài sản này lên khoảng 22% tài sản ròng hộ gia đình. Tuy nhiên, vị thế dẫn đầu này chỉ kéo dài chưa đầy một năm.

Sang thập niên 1970, kinh tế Mỹ hứng chịu hai cú sốc dầu mỏ, các đợt suy thoái và lạm phát hai chữ số. Nếu loại trừ yếu tố lạm phát, giá trị cổ phiếu đã giảm trong cả thập niên. Đến đầu thập niên 1980, tỷ trọng cổ phiếu chỉ còn 8% tài sản ròng hộ gia đình Mỹ.

Xu hướng này đảo chiều trong thời kỳ bùng nổ công nghệ thập niên 1990, khi tỷ trọng cổ phiếu tăng gấp gần 3 lần. Tuy nhiên, sự sụp đổ của bong bóng dot-com sau đó đã xóa đi phần lớn mức tăng đó. Trong khi đó, tỷ trọng bất động sản đạt đỉnh 38% vào năm 2006, giữa thời kỳ bong bóng nhà đất.

Ở thời điểm hiện tại, mức chênh lệch giữa cổ phiếu và bất động sản lớn hơn đáng kể so với những lần trước. Liệu ưu thế đó có được duy trì hay không sẽ phụ thuộc vào diễn biến của thị trường chứng khoán và thị trường nhà đất Mỹ trong những năm tới.