Tỷ phú yêu giúp việc, chủ tịch giả nghèo, phim ngắn AI đang 'đầu độc' người xem?

LỜI TOÀ SOẠN Sự bùng nổ của công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) kéo theo sự bùng nổ của phim ngắn AI trên mọi nền tảng. Các bộ phim có nội dung giật gân, tình tiết phi logic, diễn viên đẹp biểu cảm na ná nhau... có lượng người xem lớn và kiếm bộn tiền từ quảng cáo và các gói đăng ký xem. Khán giả và giới làm phim nói gì về phim ngắn AI? Diễn viên người thật sẽ mất việc vì diễn viên AI? Cần làm gì để đưa phim ngắn AI vào khuôn khổ?... Những câu hỏi này sẽ được trả lời qua loạt bài của VietNamNet.

Nhiều tháng qua, vợ anh Tuấn Hải (42 tuổi, Hà Nội) đau đầu vì chồng xem phim AI tối ngày. Ngoài lúc làm việc và ăn uống, gần như lúc nào anh cũng dán mắt vào màn hình, thậm chí xem phim AI xuyên đêm. Vợ chồng anh nhiều lần cãi nhau chỉ vì anh Hải suốt ngày ôm điện thoại. Anh chỉ là 1 trong số hàng triệu người bị cuốn vào cơn sốt phim ngắn AI đang lan tràn trên khắp các nền tảng toàn cầu.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, chị Lê (Hà Nội) không quan tâm nhiều tới phim AI. Thế nhưng, những người xung quanh chị, từ chồng, cô, dì, chú, bác, hàng xóm, chỉ cần rảnh thời gian lại xem phim AI. Tò mò tìm hiểu xem phim AI có gì thú vị mà nhiều người đắm chìm vào nó thế, chị Lê bắt đầu tìm xem vài phim ngắn và thốt lên: “Nhạt nhẽo, ngột ngạt, thoại như một cái máy, vô hồn…”

Bùng nổ phim AI và diễn viên 'giả'

Nhân vật trong phim AI của Trung Quốc ngày càng thật.

Trên mạng, người dùng dễ dàng bắt gặp các bộ phim AI đủ thể loại xuất hiện nhan nhản với nội dung nhảm nhí và gây sốc, phần lớn không được kiểm soát về nội dung thông qua các nền tảng xuyên biên giới. Và hàng triệu người trên thế giới đã bị phim ngắn AI gây nghiện.

Sự phát triển của công nghệ cũng làm ngành sản xuất phim ngắn AI đang phát triển với tốc độ chóng mặt nhờ quá trình làm phim ngắn, chi phí thấp, không tốn cát-sê trả cho diễn viên. Phim ngắn cũng giải quyết nhu cầu giải trí nhanh của khán giả.

Trong khuôn khổ LHP Zurich 2025, nhà sáng lập hãng phim Particle 6 lần đầu giới thiệu nữ diễn viên ảo Tilly Norwood, tuyên bố các hãng đại diện tài năng ở Hollywood đã quan tâm đến việc ký hợp đồng với cô. Sự việc châm ngòi cho cuộc tranh cãi về tương lai ngành điện ảnh, nguy cơ AI thay thế diễn viên thật và giới hạn đối với AI. Tilly Norwood thậm chí còn có trang web riêng để giới thiệu thông tin, hình ảnh và quảng bá về các dự án mới.

Tạo hình như người thật của diễn viên AI đầu tiên trên thế giới Tilly Norwood.

"Tôi biết nhiều người trong các bạn đã bàn tán về tôi. Không phải lúc nào cũng là những lời tử tế nhưng không sao cả. Bạn vẫn đang thảo luận về AI và những gì nó mang lại cho những người tạo ra sản phẩm sáng tạo và đó mới chính là mục đích cuối cùng. Tôi không phải là sự thay thế cho bất kỳ ai", trích lời giới thiệu về bản thân của Tilly Norwood.

Tilly Norwood là đại diện cho làn sóng diễn viên AI bắt đầu xuất hiện tại Hollywood. Dù vậy, các diễn viên AI bị giới trong nghề phản ứng dữ dội bởi với họ, AI không thể thay thế được cảm xúc thật và kỹ năng diễn xuất của con người. Diễn viên Joseph Gordon-Levitt khẳng định anh không coi Tilly Norwood là diễn viên bởi đơn giản đó chỉ là "một phần mềm được gắn mác diễn viên".

MV của diễn viên AI Tilly Norwood:

Tại Trung Quốc, diễn viên AI tên Fang Taozi cũng từng gây sốt trên mạng xã hội khi mở tài khoản vào tháng 6 năm nay và nhanh chóng sở hữu gần nửa triệu người theo dõi, con số mơ ước ngay cả với diễn viên người thật hoạt động nhiều năm. Sự phát triển của công nghệ cùng Internet đã trở thành đòn bẩy quan trọng để các bộ phim và diễn viên AI nổi tiếng nhanh chóng, tiếp cận với hàng triệu người xem trên toàn cầu.

Các nhà sản xuất phim ngắn Trung Quốc thường tập trung vào những chủ đề dễ thu hút người xem như tỷ phú yêu giúp việc, chủ tịch giả nghèo, xuyên không, trả thù gia tộc, hôn nhân hợp đồng, võ hiệp... Các tập phim chỉ có thời lượng vài phút, hình ảnh mượt mà, bối cảnh đẹp, diễn viên hấp dẫn còn tình huống được đẩy lên cao trào rất nhanh khiến người xem bị cuốn vào "không lối thoát" dù biết rõ nội dung vô bổ. Mỗi tập thường kết thúc bằng một cao trào để giữ chân người xem sang tập tiếp theo, nội dung càng sốc càng phi lý càng giữ chân người xem.

Mô típ xuyên không hay phim ngôn tình AI khá phổ biến.

Từ năm 2023-2026, thị trường phim ngắn Trung Quốc tăng trưởng rất nhanh vì chi phí sản xuất thấp hơn phim truyền hình, làm nhanh, dễ kiếm tiền qua quảng cáo và bán gói xem trả phí và phù hợp thói quen xem video ngắn trên điện thoại. Một số nền tảng phim ngắn tại Trung Quốc từng đạt doanh thu hàng tỷ USD mỗi năm.

Nhà sản xuất Chu Sảng của Studio Tuyết Bảo đã từ bỏ mảng phim ngắn người thật đóng để chuyển sang phát triển lĩnh vực phim ngắn AI. Cô nói: “Một dự án chỉ cần từ 20 đến 30 ngày là hoàn thành. Chi phí vốn chỉ bằng khoảng 20% so với phim người thật. Điều này thực sự rất đáng kinh ngạc”. Thời gian sản xuất ngắn và chi phí thấp là lý do căn bản khiến studio của cô chuyển hướng sang lĩnh vực AI. AI không chỉ giúp mở rộng trí tưởng tượng của người sáng tạo mà còn làm thay đổi hoàn toàn quy trình sản xuất video.

Lời cảnh báo cho các nhà làm phim

Theo số liệu của Hiệp hội nghe nhìn Trung Quốc, trong quý I/2026, toàn ngành đã phát hành khoảng 128.000 bộ phim ngắn, trong đó có tới 122.000 bộ là phim ngắn AI, chiếm hơn 95%. Tuy nhiên, trước sự phát triển quá nóng của phim ngắn AI, ngày 30/9, Tổng cục Phát thanh - Truyền hình Trung Quốc đã định hướng phim AI phát triển lành mạnh, có quy chuẩn, thông báo tiếp tục xử lý phim có yếu tố thương mại, giật gân, nội dung dung tục, độc hại và yêu cầu các nhà làm phim thực hiện nghiêm quy định thẩm định, cấp phép, dán nhãn.

Nhân vật trong phim AI "Bãi săn".

Các nhà làm phim Việt Nam cũng không đứng ngoài làn sóng phim AI. Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) cùng hãng phim TFS vừa công bố dự án phim AI Bãi săn với mùa 1 gồm 15 tập, thời lượng 3 phút/tập dự kiến lên sóng vào Tết Nguyên đán 2027 trên toàn bộ hệ thống nền tảng đa truyền thông của HTV.

Đứng trước sự bùng nổ của làn sóng phim ngắn AI, hồi cuối tháng 9, Cục Điện ảnh đã ra công văn chấn chỉnh. Cục yêu cầu các tổ chức, cá nhân phổ biến phim trên mạng phải tuân thủ nghiêm Luật Điện ảnh 2022, có cơ chế phân loại phim rõ ràng, hiển thị cảnh báo và bảo vệ trẻ em. Các kho ứng dụng, nền tảng trung gian phải khẩn trương rà soát, ngăn chặn và gỡ bỏ ngay những "phim ngắn", phim AI chưa đáp ứng điều kiện pháp luật hoặc có nội dung lệch chuẩn.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường nhấn mạnh việc sản xuất bằng AI hay có thời lượng ngắn vài phút không làm thay đổi bản chất pháp lý của sản phẩm; các chủ thể không được lấy cớ "clip mạng" hay "công nghệ mới" để né tránh nghĩa vụ kiểm duyệt và phân loại. Cục Điện ảnh cũng đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát, xác minh các trường hợp tổ chức, cá nhân phổ biến phim trên các nền tảng, ứng dụng và không gian mạng có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về điện ảnh.

Khó phân biệt đây là diễn viên AI (Nguồn: Weibo)

Đón đọc bài 2: Đại tá, tiến sĩ và NSƯT 'bắt bài' phim ngắn AI: Đừng mong cướp nghề của chúng tôi