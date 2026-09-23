Tỷ phú Warren Buffett rời ghế Chủ tịch Berkshire Hathaway ở tuổi 96: Thông điệp 4 chữ đúc kết mức sinh lời hơn 6 triệu phần trăm

Chuyển giao quyền lực tại Berkshire Hathaway

Theo thông báo mới nhất gửi cổ đông, Warren Buffett quyết định thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Berkshire Hathaway và chuyển sang đảm nhận vai trò Chủ tịch danh dự. Vị trí Chủ tịch chính thức được giao lại cho con trai ông là Howard Buffett, người đã có 33 năm tham gia hội đồng quản trị tập đoàn. Nhiệm vụ chính của Howard Buffett khi tiếp quản vị trí này là bảo vệ văn hóa và hệ giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

Trước đó, Warren Buffett cũng đã hoàn tất kế hoạch chuyển giao vị trí Giám đốc điều hành (CEO) cho Greg Abel. Trong thư gửi cổ đông, vị tỷ phú 96 tuổi đánh giá cao năng lực của người kế nhiệm, khẳng định Greg Abel đã xuất sắc đảm đương trọng trách điều hành hoạt động kinh doanh trên mọi phương diện.

Mở đầu bức thư, Warren Buffett chia sẻ chi tiết về sinh nhật lần thứ 96 với góc nhìn thực tế về quy luật tuổi tác, nhận thấy người chắt 1 tuổi đang di chuyển nhanh hơn mình. Ở phần cuối thư, ông để lại câu nói ngắn gọn: "Father Time always wins" (Thời gian luôn chiến thắng). Dù thừa nhận sức khỏe con người phải nhượng bộ trước thời gian, ông vẫn bày tỏ sự trân trọng vì có cơ hội chứng kiến Berkshire Hathaway đạt đến vị thế vững chắc như hiện tại.

Nguyên lý đầu tư dựa trên sức mạnh thời gian

Thông điệp "Thời gian luôn chiến thắng" không chỉ phản ánh quy luật sinh học mà còn là cốt lõi trong triết lý đầu tư của Warren Buffett. Thống kê trong giai đoạn 1965-2025, Berkshire Hathaway ghi nhận mức lợi nhuận 6.099.294%, vượt xa mức tăng 46.061% của chỉ số S&P 500. Một USD đầu tư vào công ty từ những ngày đầu đã tăng giá trị lên gần 61.000 USD.

Khối tài sản ròng trị giá khoảng 144,6 tỷ USD của Warren Buffett minh chứng cho sức mạnh của việc tích lũy dài hạn, với hơn 99% tài sản được hình thành sau khi ông bước sang tuổi 50. Vị tỷ phú đúc kết rằng kết quả này đến từ sự kết hợp giữa may mắn, sống thọ và sức mạnh của lãi kép.

Nhắc về người bạn đồng hành quá cố Charlie Munger, Warren Buffett cho biết nguyên tắc xuyên suốt của hai người là tìm kiếm những chủ doanh nghiệp có tư duy định hướng theo hàng thập kỷ, không tính toán lợi nhuận theo từng quý. Khả năng định giá tài sản là yếu tố cần thiết, nhưng sự kiên trì nắm giữ cổ phần qua nhiều thập kỷ mới là biến số quyết định để chuyển hóa các khoản đầu tư thành khối tài sản lớn.

Thực tế từ chiến lược của Berkshire Hathaway cho thấy việc nắm giữ các tài sản có nền tảng tốt trong thời gian dài là phương thức hiệu quả để gia tăng giá trị. Sự kiện giao lại vị trí Chủ tịch diễn ra khi tập đoàn đang duy trì nền tảng tài chính ổn định, tiếp tục khẳng định tính đúng đắn của triết lý đầu tư dựa trên thời gian và lãi kép mà Warren Buffett đã áp dụng thành công.