Tỷ phú Warren Buffett rời ghế Chủ tịch Berkshire Hathaway

Vào ngày 18/9, Tập đoàn Berkshire Hathaway cho biết ông Warren Buffett, 96 tuổi, sẽ chuyển sang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch danh dự, quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Ông đã giữ chức Chủ tịch tập đoàn từ năm 1970.

Warren Buffett là nhà đầu tư và doanh nhân người Mỹ, nổi tiếng với biệt danh “Nhà hiền triết xứ Omaha”. Ông được xem là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại, với triết lý đầu tư giá trị và nắm giữ dài hạn.

Tên tuổi Buffett gắn liền với Berkshire Hathaway, tập đoàn ông lãnh đạo trong nhiều thập kỷ và đưa trở thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Ông cũng thuộc nhóm người giàu nhất toàn cầu.

Warren Buffett được công nhận là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại. ﻿Ảnh: CC BY-SA 2.0

Trong thư gửi cổ đông, ông Buffett viết: “Tôi đã cống hiến cho Berkshire từ năm 1965. Sau hơn sáu thập kỷ, tôi vẫn có công việc tuyệt vời nhất thế giới. Đó là điều không nhiều người ở độ tuổi của tôi có thể nói, và tôi chưa bao giờ cảm thấy lạc quan hơn về tương lai”.

Từ một doanh nghiệp dệt may ở New England, Tập đoàn Berkshire Hathaway dưới sự dẫn dắt của Warren Buffett đã phát triển thành một trong những tập đoàn đầu tư lớn và có ảnh hưởng nhất thế giới. Năm 2024, Berkshire trở thành một trong số ít doanh nghiệp ngoài lĩnh vực công nghệ đạt mức định giá trên 1.000 tỷ USD.

Phần lớn tài sản của vị tỷ phú được hình thành từ cổ phần ông sở hữu tại Berkshire Hathaway. Bên cạnh hoạt động đầu tư, ông cũng nổi tiếng với các chương trình từ thiện quy mô lớn và đã quyên góp khoảng 66 tỷ USD giá trị cổ phiếu kể từ năm 2006.

Những quyết định đầu tư của Berkshire từ lâu được giới tài chính theo dõi sát sao. Mỗi khi tập đoàn công bố danh mục cổ phiếu mua hoặc bán, động thái này thường thu hút sự chú ý lớn và có thể tác động đến diễn biến thị trường.

Trong thời gian Buffett lãnh đạo Berkshire Hathaway với vai trò CEO, tập đoàn ghi nhận mức tăng trưởng kép bình quân hằng năm khoảng 19,9%, gần gấp đôi mức 10,4% của chỉ số S&P 500 trong cùng giai đoạn.

Cổ phiếu Berkshire Hathaway giảm nhẹ trong giao dịch trước giờ mở cửa thị trường vào sáng ngày 18/9.

Ai là người kế nhiệm?

Quá trình kế nhiệm Warren Buffett tại Berkshire Hathaway được xây dựng theo mô hình phân chia vai trò giữa hai nhân vật chủ chốt là Greg Abel và Howard Buffett. Greg Abel là người kế nhiệm ở vị trí Giám đốc điều hành (CEO), trực tiếp chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động kinh doanh của Berkshire Hathaway. Trong khi đó, Howard Buffett, con trai của Warren Buffett, sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch Berkshire Hathaway.