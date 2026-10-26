Tỷ phú Trần Đình Long lãi gần 1.000 tỷ nhờ bán thịt heo, trứng gà

Biên lợi nhuận cải thiện và tiến độ hoàn thành 94% kế hoạch năm

Theo thông tin công bố ngày 26/10, CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HoSE: HPA) ghi nhận doanh thu hợp nhất quý III/2026 đạt 1.685 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng, giảm 16%. Nguyên nhân doanh thu sụt giảm chủ yếu đến từ sản lượng heo và bò xuất bán thấp hơn cùng kỳ.

Tuy nhiên, so với quý II/2026, doanh thu của HPA vẫn tăng 8% nhờ sản lượng tiêu thụ ở các mảng chăn nuôi heo, thức ăn chăn nuôi và trứng gà cùng cải thiện.

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận giảm, biên lợi nhuận gộp quý III của HPA vẫn đạt 25%, trong khi biên lợi nhuận thuần đạt 18%, cao hơn mức 17% của cùng kỳ năm 2025.

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Lũy kế 9 tháng đầu năm, Nông nghiệp Hòa Phát ghi nhận lợi nhuận sau thuế 948 tỷ đồng. So với kế hoạch kinh doanh năm 2026 gồm doanh thu 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.005 tỷ đồng, doanh nghiệp đã hoàn thành lần lượt 70% và 94% mục tiêu đề ra.

Tính chung 9 tháng, biên lợi nhuận gộp đạt 25% và biên lợi nhuận thuần ở mức 19%. Với 94% mục tiêu lợi nhuận đã hoàn thành, kết quả kinh doanh quý cuối năm sẽ quyết định khả năng vượt kế hoạch của HPA trong bối cảnh áp lực giá nguyên vật liệu tăng và lãi suất vay duy trì ở mức cao.

Chăn nuôi heo làm chủ lực cùng đà tăng trưởng của các mảng phụ trợ

Trong cơ cấu hoạt động của Nông nghiệp Hòa Phát, chăn nuôi heo tiếp tục giữ vai trò chủ lực, đóng góp lớn nhất vào doanh thu và lợi nhuận.

Riêng quý III/2026, doanh nghiệp xuất bán hơn 151.000 con heo, tăng 47% so với quý liền trước. Lũy kế 9 tháng, tổng lượng heo xuất bán vượt 365.000 con, bao gồm gần 247.000 con heo thịt thương phẩm, gần 117.000 con heo cai sữa và gần 1.600 con heo hậu bị.

Doanh nghiệp hiện vận hành 8 trang trại quy mô 25.000 con heo nái, chủ động hoàn toàn nguồn giống DanBred với năng suất sinh sản đạt 33-34 con cai sữa/nái/năm, tương đương 1,5 lần mức trung bình toàn ngành.

Bên cạnh đó, mảng thức ăn chăn nuôi đạt sản lượng tiêu thụ gần 98.000 tấn trong quý III và hơn 274.000 tấn trong 9 tháng. Trong đó, lượng cám phân phối ra thị trường vượt 143.000 tấn, tăng gần 11% so với cùng kỳ.

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Ở lĩnh vực gia cầm, HPA cung cấp hơn 87 triệu quả trứng gà trong quý III và gần 258 triệu quả trong 9 tháng, duy trì vị trí dẫn đầu thị phần trứng gà sạch tại miền Bắc với bình quân 1 triệu quả mỗi ngày.

Mảng chăn nuôi bò tiếp tục vận hành ba trang trại tại Hưng Yên, Quảng Trị và Đồng Nai, đồng thời mở rộng nguồn cung từ bò Thái Lan và bò nội địa theo các tiêu chuẩn phúc lợi động vật tương tự hệ thống ESCAS của Australia.

Trong những tháng cuối năm, doanh nghiệp định hướng mở rộng chăn nuôi heo, gia tăng sản lượng thức ăn chăn nuôi, tập trung ổn định sản xuất và kiểm soát chi phí.