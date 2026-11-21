Thaco Agri đổi chủ tịch sau gần 6 năm

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp cập nhật ngày 20/11, CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) đã bổ nhiệm ông Trần Đăng Khoa làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật, thay ông Trần Bá Dương. Sau thay đổi, doanh nghiệp có hai người đại diện theo pháp luật là ông Khoa và ông Trần Bảo Sơn, Tổng giám đốc.

Ông Trần Đăng Khoa (còn thường được nhắc đến với tên đại gia Khoa 'khàn') sinh năm 1970, là người sáng lập CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh. Năm 2016, ông chuyển giao vị trí chủ tịch doanh nghiệp này cho ông Trần Bá Dương. Cuối năm 2025, ông trở lại làm Chủ tịch Đại Quang Minh. Chưa đầy một năm sau, ông tiếp tục tiếp quản ghế Chủ tịch Thaco Agri.

Thaco Agri tiền thân là CTCP Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp THADI, thành lập năm 2019 với vốn điều lệ 900 tỷ đồng. Sau nhiều lần tăng vốn, doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ 21.200 tỷ đồng, trong đó Thaco nắm giữ 75%, phần còn lại thuộc ông Dương và gia đình.

Ông Trần Bá Dương giữ vị trí Chủ tịch Thaco Agri từ cuối năm 2020, giai đoạn Thaco đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp sau khi tham gia tái cấu trúc các dự án của Hoàng Anh Gia Lai (HAG) của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) tại Tây Nguyên và Campuchia.

Theo công bố của Thaco Agri tại hội nghị đối tác chiến lược tháng 11/2026, doanh nghiệp đã đầu tư tổng cộng 42.500 tỷ đồng vào bốn khu liên hợp tại Việt Nam, Lào và Campuchia, với khoảng 40.000 lao động.

Ông Trần Bá Dương. Ảnh: Thaco

Năm 2026, sản lượng chuối xuất khẩu dự kiến đạt 214.400 tấn, doanh thu xuất khẩu 242 triệu USD; tổng đàn bò đạt hơn 166.000 con. Sang năm 2027, doanh nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu 680.000 tấn chuối và nâng đàn bò lên 200.000 con.

Trong khi đó, Thaco của ông Trần Bá Dương đang mở rộng mạnh sang công nghiệp, hạ tầng giao thông, đường sắt và đô thị. Tập đoàn tham gia tổng thầu EPC tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, đề xuất đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tổng vốn khoảng 61,35 tỷ USD, đồng thời tham gia các dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú và trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Những bước đi này cho thấy tham vọng đưa Thaco trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành. Tuy nhiên, một trong những khoản đầu tư nông nghiệp lớn nhất của ông Dương, HAGL Agrico, vẫn đang đối mặt với bài toán tài chính nan giải.

HAGL Agrico vẫn đối mặt áp lực tài chính

HAGL Agrico (mã: HNG) là một trong những tham vọng lớn nhất của ông Đoàn Nguyên Đức trong lĩnh vực nông nghiệp. Doanh nghiệp từng phát triển khoảng 85.000ha cao su, cọ dầu và cây trồng tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Tuy nhiên, đầu tư quy mô lớn vào cao su, cọ dầu đúng thời điểm giá hàng hóa lao dốc khiến doanh nghiệp khủng hoảng thanh khoản. Tại ngày 3/8/2018, tổng nợ phải trả của HAGL Agrico được công bố ở mức 18.414 tỷ đồng. Doanh nghiệp khi đó gặp khó khăn thanh khoản, không đủ khả năng thanh toán một số khoản nợ gốc và lãi vay đến hạn.

Ngày 8/8/2018, HAGL và Thaco bắt đầu hợp tác chiến lược để tái cấu trúc HAGL Agrico, với cam kết Thaco tham gia mua 35% cổ phần. Thaco/THADI vừa xử lý nợ, vừa nhận chuyển nhượng tài sản, công ty con và phối hợp chuyển đổi một phần diện tích cao su, cọ dầu sang cây ăn trái.

Trong hơn hai năm đầu hợp tác, Thaco hỗ trợ HAGL giải quyết khó khăn tài chính, trả nợ ngân hàng đến hạn và phát triển vườn cây ăn trái. Tập đoàn cũng đầu tư mua cổ phiếu HNG và thông qua Đại Quang Minh mua lại HAGL Myanmar từ HAGL để tiếp tục đầu tư dự án.

Đầu năm 2021, HAGL Agrico dự kiến phát hành hơn 741 triệu cổ phiếu cho THAGRICO, thu về 7.414 tỷ đồng, qua đó giúp nhóm Thaco và gia đình ông Dương sở hữu hơn 63% vốn. Tuy nhiên, kế hoạch bị dừng vào tháng 7/2021 do vướng mắc đất đai, ảnh hưởng của Covid-19 và việc HAGL bán cổ phiếu HNG.

Dù vậy, Thaco Agri vẫn tiếp tục cho HAGL Agrico vay vốn và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Cuối năm 2025, dư nợ với Thaco Agri khoảng 9.577 tỷ đồng, tăng lên hơn 10.000 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026. Trong đó, vay ngắn hạn hơn 3.932 tỷ đồng, lãi suất 6,5-8%/năm; vay dài hạn 6.105 tỷ đồng, lãi suất 7,7-13%/năm, với gần 5.133 tỷ đồng được phân loại vào nợ ngắn hạn tại ngày 30/6/2026.

Trong khi đó, Bầu Đức đã rút hoàn toàn khỏi HAGL Agrico. Tháng 5/2022, ông bán toàn bộ cổ phiếu HNG cá nhân nắm giữ. Đến tháng 1/2026, HAGL thoái nốt 8,24% vốn, thu về khoảng 594 tỷ đồng.

Hiện Thaco là cổ đông lớn nhất của HNG với tỷ lệ sở hữu 27,63%. Nếu tính cả cổ phần của ông Trần Bá Dương và Công ty Trân Oanh, nhóm liên quan đến Thaco nắm hơn 37,17% vốn doanh nghiệp.

Tuy nhiên, gần tám năm tái cấu trúc vẫn chưa giúp HAGL Agrico thoát khỏi khó khăn. Cuối quý III/2026, tổng tài sản đạt 22.362 tỷ đồng, nhưng nợ phải trả lên tới 21.716 tỷ đồng (tăng so với mức 18.633 tỷ đồng hồi đầu năm). Trong đó, nợ vay dài hạn tăng vọt từ gần 754 tỷ đồng đầu năm 2026 lên hơn 1.431 tỷ đồng vào cuối tháng 9.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, HAGL Agrico lỗ sau thuế gần 252 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên hơn 13.296 tỷ đồng. Đáng chú ý, tài sản ngắn hạn chỉ hơn 3.852 tỷ đồng, trong khi nợ ngắn hạn lên tới 16.132 tỷ đồng. Tiền mặt chưa đến 6,5 tỷ đồng.

Trong báo cáo soát xét bán niên 2026, Ernst & Young lưu ý về sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể gây nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của HAGL Agrico.

Sự tương phản giữa Thaco Agri và HAGL Agrico cho thấy những thách thức trong tham vọng nông nghiệp của ông Trần Bá Dương. Một bên đang mở rộng sản xuất, tăng xuất khẩu và đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh; bên còn lại vẫn chìm trong thua lỗ, nợ nần và phụ thuộc vào nguồn vốn từ hệ sinh thái Thaco.

Trong khi ông Dương mở rộng sang những đại dự án công nghiệp, đường sắt và đô thị, bài toán giải cứu HAGL Agrico vẫn chưa có lời giải. Gần 8 năm sau khi tiếp nhận tham vọng nông nghiệp của Bầu Đức, Thaco vẫn phải gánh một trong những cuộc tái cấu trúc khó khăn nhất của mình.