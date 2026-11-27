Giữa tháng 7, CTCP Đầu tư Đại Quang Minh Cần Thơ chính thức được thành lập với trụ sở đặt tại khu dân cư thuộc Khu đô thị mới Nam Cần Thơ, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 235 tỷ đồng, toàn bộ là cổ phần phổ thông và không có cổ phần ưu đãi.

Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh góp 82,25 tỷ đồng (tỷ lệ 35%), cá nhân ông Trần Bá Dương góp 82,25 tỷ đồng (35%), ông Nguyễn Hoàng Tuệ góp 35,25 tỷ đồng (15%) và ông Lưu Văn Đạt góp 35,25 tỷ đồng (15%).

Hơn một tháng sau, ngày 25/8/2026, CTCP Phát triển Dự án Phức hợp Võ Văn Kiệt tiếp tục được thành lập, đặt trụ sở tại số 75 đường Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, TP.HCM. Đáng chú ý, số điện thoại đăng ký của doanh nghiệp này trùng khớp với số của Đại Quang Minh Cần Thơ.

Công ty có vốn điều lệ 750 tỷ đồng, với cơ cấu cổ đông sáng lập gồm CTCP Dịch vụ Phú Nhuận (trụ sở tại số 07 Hoàng Minh Giám, phường Đức Nhuận, TP.HCM) nắm giữ 49%, ông Trần Bá Dương sở hữu 26% và ông Nguyễn Hoàng Tuệ nắm 25%. Trong đó, CTCP Dịch vụ Phú Nhuận chính là Maseco, chủ sở hữu cũ của thương hiệu karaoke Arirang.

Tên gọi của pháp nhân mới tại TP.HCM trùng với dự án Khu phức hợp Võ Văn Kiệt do THACO làm chủ đầu tư. Theo hồ sơ của đơn vị thiết kế Veritas Design Group, công trình Vo Van Kiet Complex tại TP.HCM có tổng diện tích sàn 109.930 m², với khách hàng là Tập đoàn Trường Hải.

Khu phức hợp Võ Văn Kiệt tại phường An Lạc, TP.HCM.

Cả hai doanh nghiệp mới thành lập đều đăng ký chung danh mục 82 ngành nghề, lấy kinh doanh bất động sản làm ngành chính và mở rộng sang xây dựng nhà ở, công trình đường sắt, đường bộ, công trình điện, khai khoáng, luyện kim, sản xuất điện tái tạo, khách sạn, giáo dục và thể thao.

Phạm vi hoạt động này tương đồng với các pháp nhân dự án trong hệ sinh thái Đại Quang Minh, vốn vận hành song song các mảng bất động sản đô thị, hạ tầng giao thông và khu công nghiệp.

Việc đặt trụ sở Đại Quang Minh Cần Thơ ngay tại Khu đô thị mới Nam Cần Thơ cũng diễn ra trong bối cảnh địa phương này đang triển khai quy hoạch khu đô thị mới phía Nam quy mô 2.900 ha cùng khu đô thị thể thao Olympic rộng 3.400 ha.

Maseco: Từ thương hiệu Arirang vào quỹ đạo Trường Hải

CTCP Dịch vụ Phú Nhuận (Maseco) có tiền thân là Công ty Vật tư Dịch vụ và Du lịch Phú Nhuận, thành lập năm 1991 từ việc sáp nhập hai doanh nghiệp của quận Phú Nhuận. Công ty thực hiện cổ phần hóa năm 2001 theo Quyết định 971/QĐ-TTg với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm 25% và thoái hết vốn vào tháng 10/2004.

Khoảng năm 1998, Maseco hợp tác với đối tác Hàn Quốc để phát triển các sản phẩm điện tử, trong đó có đầu karaoke. Từ đó, doanh nghiệp nổi danh với hàng điện tử mang nhãn hiệu Arirang gồm đầu DVD, tăng âm, loa và thiết bị karaoke.

Số liệu công ty công bố năm 2008 cho thấy đầu DVD Arirang chiếm thị phần lớn nhất Việt Nam, trở thành một trong những thương hiệu karaoke gia đình phổ biến nhất thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Bên cạnh mảng điện tử, doanh nghiệp còn hoạt động trong lĩnh vực thu mua, chế biến xuất khẩu cà phê nhân, hồ tiêu cũng như kinh doanh khách sạn và bất động sản.

Tháng 2/2017, cổ phiếu Maseco niêm yết trên sàn HNX với mã MSC, vốn điều lệ 225 tỷ đồng và từng có cổ đông ngoại từ Hồng Kông nắm giữ lượng lớn cổ phần. Tuy nhiên, khi thị hiếu karaoke thay đổi, công ty ghi nhận khoản lỗ trước thuế 161 tỷ đồng năm 2018 và thu hẹp còn 49,7 tỷ đồng trong năm 2019.

Cũng trong năm 2019, doanh nghiệp bán nốt hàng tồn kho điện tử, chuyển nhượng quyền thương hiệu Arirang cho bên mua và được ĐHĐCĐ thông qua việc xin hủy niêm yết. Từ cuối năm 2019, Maseco chuyển sang bán ô tô theo hình thức đại lý hưởng hoa hồng của Công ty TNHH MTV Phân phối Ô tô Du lịch Chu Lai Trường Hải, mang về gần 630 tỷ đồng doanh thu chỉ sau chưa đầy nửa năm.

Báo cáo năm 2019 ghi nhận nhiều thành viên HĐQT và đội ngũ quản lý của Maseco đồng thời đảm nhiệm chức vụ tại Trường Hải cùng các công ty liên quan. Nhóm cổ đông sở hữu trên 5% thời điểm đó nắm giữ tới 97% cổ phần có quyền biểu quyết, gồm Chủ tịch HĐQT nắm 22%, một thành viên HĐQT nắm 23% và một thành viên Ban kiểm soát nắm 15,6%.

Hiện nay, Maseco có vốn điều lệ 225 tỷ đồng, đăng ký thuế 200 lao động và do ông Đỗ Văn Thắng làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật. Địa chỉ trụ sở hiện tại tại số 07 Hoàng Minh Giám trong báo cáo trùng khớp với địa chỉ của cổ đông tổ chức trong hồ sơ thành lập CTCP Phát triển Dự án Phức hợp Võ Văn Kiệt.

Hệ sinh thái bất động sản Đại Quang Minh

Trước khi lập thêm hai pháp nhân mới, mảng bất động sản trong hệ sinh thái của ông Trần Bá Dương xoay quanh CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (Thadico).

Doanh nghiệp thành lập năm 2011 nhằm triển khai Khu đô thị Sala quy mô 257 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức hợp đồng BT, đổi lại việc đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính dài 11,9 km, quảng trường trung tâm và công viên bờ sông rộng 40,04 ha cùng cầu Thủ Thiêm 2 (nay là cầu Ba Son) dài 1.465 m.

THACO đã nâng tỷ lệ sở hữu tại đây từ 30% năm 2012 lên 90% vào năm 2016 với giá trị riêng thương vụ cuối gần 8.200 tỷ đồng, đồng thời ông Trần Bá Dương thay ông Trần Đăng Khoa (còn được biết đến là Khoa "khàn") giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật.

Đầu năm 2025, Đại Quang Minh tăng vốn điều lệ từ 10.920 tỷ đồng lên 14.520 tỷ đồng, sau đó tiếp tục nâng lên quy mô 1 tỷ USD với kế hoạch năm 2026 đảm trách 42 dự án hạ tầng, đô thị và công nghiệp.

Hiện doanh nghiệp là thành viên liên danh đề xuất Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư 855.000 tỷ đồng và đang theo đuổi khu đô thị đa mục tiêu Đông Anh - Thư Lâm tại Hà Nội. Ngoài ra, công ty đã được Đà Nẵng chấp thuận nghiên cứu tuyến đường sắt đô thị số 2 và vừa được TP.HCM giao 4 lô đất tại Thủ Thiêm vào ngày 6/11/2026 để thanh toán hợp đồng BT cầu Thủ Thiêm 2.