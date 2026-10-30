Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rót thêm 11.000 tỷ đồng vào VinFast Việt Nam

Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 29/10, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, tiếp tục góp thêm 11.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 436,4 triệu USD vào Công ty cổ phần VinFast Việt Nam (VFVN).

Khoản góp vốn được thực hiện thông qua việc VinFast Việt Nam phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức cho ông Vượng. Loại cổ phần này không kèm quyền chuyển đổi, hoán đổi hoặc các quyền tương tự.

Theo VinFast, nguồn vốn bổ sung nhằm củng cố năng lực tài chính và hỗ trợ các kế hoạch tăng trưởng của doanh nghiệp.

Trước đó, trong quý III/2026, ông Phạm Nhật Vượng đã hoàn tất góp 20.000 tỷ đồng vào VinFast Việt Nam. Như vậy, chỉ trong giai đoạn tháng 7–10/2026, nhà sáng lập VinFast đã rót tổng cộng 31.000 tỷ đồng qua hai đợt góp vốn.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup góp thêm 11.000 tỷ đồng vào Công ty cổ phần VinFast Việt Nam (VFVN). Ảnh: VIC.

Đây là những khoản góp vốn bổ sungbên cạnh các cam kết hỗ trợ tài chính trước đó của ông Vượng (tiền mặt). Theo báo cáo công bố ngày 19/10, tính đến cuối tháng 6/2026, ông đã giải ngân 40.500 tỷ đồng trong tổng cam kết hỗ trợ không hoàn lại tối đa 50.000 tỷ đồng dành cho VinFast và các công ty con.

Tại Đại hội đồng cổ đông Vingroup năm 2024, ông Phạm Nhật Vượng từng khẳng định Vingroup sẽ không bao giờ buông bỏ VinFast, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục thu xếp nguồn lực để hỗ trợ hãng xe điện.

Cùng với việc bổ sung nguồn vốn, VinFast ghi nhận tăng trưởng mạnh về sản lượng xe bàn giao trên toàn cầu.

Cụ thể, trong quý III/2026, hãng bàn giao 82.580 ô tô điện, tăng 116% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, VinFast bàn giao 211.242 ô tô điện, tăng 91%.

Trong đó, VF 3 và Limo Green là hai mẫu xe bán chạy nhất quý III, với sản lượng lần lượt đạt 21.744 xe và 19.100 xe. Tiếp theo là VF 5 với 10.329 xe, VF 6 đạt 7.519 xe và Herio Green đạt 5.097 xe.

VinFast duy trì vị trí dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam trong 22 tháng liên tiếp. Ảnh minh họa.

Ở mảng xe hai bánh điện, VinFast bàn giao 284.831 xe máy điện và xe đạp điện trong quý III, tăng 137% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lượng xe bàn giao đạt 714.006 chiếc, tăng 204%.

Như vậy, tính chung cả ô tô điện, xe máy điện và xe đạp điện, VinFast đã bàn giao tổng cộng 925.248 xe điện trên toàn cầu trong 9 tháng đầu năm 2026, tiến sát cột mốc 1 triệu xe.

Trên thị trường quốc tế, VinFast cũng ghi nhận những bước tiến tại Đông Nam Á. Trong quý II/2026, hãng đứng đầu phân khúc ô tô thuần điện tại Philippines, đồng thời xếp thứ 5 tại Ấn Độ và thứ 8 tại Indonesia trong nhóm các thương hiệu xe thuần điện, theo dữ liệu thị trường được VinFast công bố.

Tại thị trường trong nước, theo công bố của VinFast, hãng đã duy trì vị trí dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam trong 22 tháng liên tiếp tính đến hết tháng 6/2026, với thị phần ước tính khoảng 38%.

Chủ tịch Vingroup hiện là người giàu nhất Việt Nam và Đông Nam Á với khối tài sản hơn 37 tỷ USD. Ông nắm quyền chi phối VinFast thông qua Vingroup và các công ty riêng.

VinFast Việt Nam được thành lập tháng 6 năm nay, sau khi công ty mẹ tái cấu trúc, tách mảng sản xuất tại Việt Nam cho bên thứ ba. Hiện vốn điều lệ của doanh nghiệp đạt hơn 35.000 tỷ đồng.

Sau khi tái cấu trúc, theo công bố từ tập đoàn mẹ, VinFast Việt Nam sẽ quản lý việc nghiên cứu, phát triển (R&D) sản phẩm trên toàn cầu; mảng dịch vụ hậu mãi, kinh doanh bán hàng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn sở hữu toàn bộ cổ phần của ba công ty gồm VinFast Commercial & Services Trading LLC, VinFast Engineering Australia Pty Ltd và VinFast Germany GmbH.