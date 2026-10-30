Theo thông tin trên website của Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), ngày 29/10, VinFast Auto Ltd. đã có báo cáo gửi lên SEC, thông tin về việc ông Phạm Nhật Vượng - nhà sáng lập VinFast - đã hoàn tất khoản góp vốn bổ sung trị giá 11.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 436,4 triệu USD) vào CTCP VinFast Việt Nam (VFVN), một công ty con của VinFast Auto Ltd.

Phía doanh nghiệp cho biết, đây là đợt bổ sung vốn mới nhằm tiếp tục củng cố năng lực tài chính cho VFVN, đồng thời tạo nguồn lực phục vụ các kế hoạch tăng trưởng trong thời gian tới.

Theo công bố của VinFast Auto, khoản góp vốn được thực hiện thông qua việc VFVN phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức không kèm quyền chuyển đổi, hoán đổi cho ông Phạm Nhật Vượng.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp thêm gần nửa tỷ USD vào VinFast Việt Nam. (Ảnh: Vingroup)

Các điều khoản của đợt phát hành được thiết kế tương tự loại cổ phần ưu đãi cổ tức mà VFVN đã phát hành cho ông Phạm Nhật Vượng trong quý III/2026.

Trước đó, trong quý III, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã hoàn tất góp 20.000 tỷ đồng vào VinFast Việt Nam thông qua hình thức phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức tương tự. Như vậy, tính cả khoản góp vốn mới, tổng số tiền ông Phạm Nhật Vượng bổ sung vào doanh nghiệp qua hình thức này đạt 31.000 tỷ đồng.

Đây là những khoản góp vốn bổ sung bên cạnh các cam kết hỗ trợ tài chính trước đó của ông Phạm Nhật Vượng.

Tại Đại hội đồng cổ đông Vingroup năm 2024, tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng khẳng định Vingroup sẽ không bao giờ buông bỏ VinFast, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục thu xếp nguồn lực để hỗ trợ hãng xe điện.

Ông Phạm Nhật Vượng hiện là người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản 37,7 tỷ USD. Với khối tài sản này, ông xếp thứ 59 trong danh sách người giàu thế giới của Forbes.