Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo sắp đưa Internet của Elon Musk lên 107 máy bay Vietjet

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng), tính đến ngày 15/10, hãng hàng không giá rẻ Vietjet (VJC) do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đồng sáng lập hiện sở hữu 107 máy bay mang quốc tịch Việt Nam, bao gồm 16 chiếc Airbus A320, 83 chiếc Airbus A321 và 8 chiếc Airbus A330.

Với quy mô này, Vietjet đang là đơn vị dẫn đầu các hãng hàng không trong nước về số lượng đội bay mang quốc tịch Việt Nam.

Về kết quả hoạt động, báo cáo kinh doanh do công ty công bố cho thấy trong quý 3/2026, Vietjet đã thực hiện 39.000 chuyến bay và vận chuyển 7,3 triệu lượt khách. Qua đó, doanh thu hợp nhất của hãng đạt 22.849 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ và mang về 348 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, hãng đã phục vụ hơn 20,7 triệu lượt khách thông qua 111.700 chuyến bay, đồng thời vận chuyển hơn 58.000 tấn hàng hóa. Mạng bay của hãng tính đến thời điểm này đã đạt 223 đường bay, gồm 176 đường bay quốc tế và 47 đường bay nội địa, giúp kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch và giao thương.

Khép lại 9 tháng, tổng doanh thu hợp nhất của Vietjet đạt 74.385 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.721 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 86% và 82% kế hoạch cả năm. Tính riêng công ty mẹ, doanh thu ghi nhận mức 67.857 tỷ đồng (tăng 30%), còn lợi nhuận sau thuế đạt 1.467 tỷ đồng, tương đương 80% mục tiêu năm. Bên cạnh đó, trong 9 tháng qua, doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước hơn 5.944 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của Vietjet đạt 152.800 tỷ đồng, với tỷ lệ nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu ở mức 2,4 lần và chỉ số thanh khoản đạt 1,38 lần. Phía hãng bay đánh giá các chỉ số tài chính này vẫn nằm trong ngưỡng an toàn của ngành hàng không, nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp đang tăng cường đầu tư cho đội tàu bay.

Cùng với hoạt động khai thác hiện hữu, Vietjet liên tục mở rộng mạng lưới thông qua các đường bay mới như Hà Nội – Almaty, Hà Nội – Praha và Almaty – Praha nhằm tăng cường kết nối giữa Đông Nam Á, Trung Á và châu Âu.

Tại khu vực Nam Á, hãng đã đưa vào khai thác đường bay TP.HCM – Colombo, đồng thời mở bán các chặng kết nối Hà Nội, TP.HCM với Colombo và Maldives, song song với việc phát triển các thị trường Halal giàu tiềm năng.

Ngoài ra, hãng cũng vừa công bố đường bay TP.HCM – Western Sydney dự kiến khai thác từ tháng 1/2027, cũng như tiếp tục bổ sung đội tàu bay khi nhận bàn giao chiếc Boeing 737-8 thứ 11 tại Seattle (Hoa Kỳ).

Trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, Vietjet đẩy mạnh hợp tác với các đối tác hàng đầu trên nhiều mảng từ tiết kiệm nhiên liệu, quản lý vật tư đến trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và an ninh mạng.

Đáng chú ý, hãng đã bắt tay với Starlink (SpaceX) để hướng tới việc đưa dịch vụ Internet vệ tinh tốc độ cao lên đội tàu bay nhằm nâng cao trải nghiệm cho hành khách. Về công tác bảo dưỡng, dịch vụ TotalCare® của Rolls-Royce hiện hỗ trợ tối ưu hiệu suất và bảo dưỡng động cơ Trent 7000 cho đội tàu A330neo của hãng.

Hiện tại, hãng đang có hơn 400 máy bay đặt hàng từ hai nhà sản xuất Airbus và Boeing với kế hoạch tiếp nhận kéo dài đến năm 2030.