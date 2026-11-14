Tỷ phú Mỹ 76 tuổi chi cả gia tài để 'không già đi'

Connor không còn tổ chức sinh nhật kể từ năm 30 tuổi. Ảnh: Chris Von Holle/WSJ.

Ở tuổi 76, tỷ phú bất động sản Larry Connor vẫn duy trì chế độ chăm sóc sức khỏe nghiêm ngặt với đội ngũ khoảng 15 chuyên gia riêng. Ông sẵn sàng chi hàng trăm nghìn USD mỗi năm để theo dõi thể trạng, cải thiện sức khỏe và tìm cách làm chậm lão hóa.

Connor không phải trường hợp duy nhất. Ngày càng nhiều người siêu giàu chi hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn USD cho bác sĩ riêng, công nghệ theo dõi sức khỏe và các liệu pháp kéo dài tuổi thọ.

Một số người còn thử nghiệm liệu pháp gene giá 15.000 USD, ứng dụng AI để quản lý sức khỏe với kỳ vọng sống đến 100 tuổi hoặc lâu hơn, theo The Wall Street Journal.

Không muốn già đi

Tại văn phòng ở bang Ohio (Mỹ), Connor thường xuyên đón các huấn luyện viên thể lực, giáo viên yoga và chuyên viên massage. Khoảng 15 chuyên gia cùng nhiều hệ thống chăm sóc riêng giúp ông duy trì thể trạng và tinh thần.

Vị tỷ phú cũng có ít nhất 3 bác sĩ luôn sẵn sàng liên lạc và một huấn luyện viên từng làm việc với các ngôi sao NBA, NFL.

Ở tuổi 76, Connor vẫn duy trì lịch tập luyện dày đặc. Ông từng đi bộ đường dài qua vùng hoang dã Alaska và tham gia chuyến bay kéo dài 17 ngày lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), tiêu tốn hàng chục triệu USD. Tại đây, ông nghiên cứu sức khỏe tim mạch và quá trình lão hóa tế bào trong môi trường không gian.

Để quản lý cuộc sống của mình và gia đình, Connor còn thành lập một bộ phận riêng gồm 5 nhân viên. Nhóm này sắp xếp lịch khám và theo dõi 68 xét nghiệm ông thực hiện tại Phòng khám Mayo trong năm nay, bao gồm chụp cộng hưởng từ toàn thân và chụp não độ phân giải cao.

Connor cho biết đã quyên góp hơn 15 triệu USD cho Phòng khám Mayo, phần lớn dành cho nghiên cứu lão hóa. Với ông, điều quan trọng không chỉ là sống lâu mà còn phải duy trì chất lượng cuộc sống trong những năm còn lại.

Connor cho biết đã quyên góp hơn 15 triệu USD cho Phòng khám Mayo, phần lớn dành cho nghiên cứu về lão hóa. Ảnh: Chris Von Holle/WSJ.

Theo UBS, những nhà đầu tư sở hữu tài sản trên 10 triệu USD chi cho chăm sóc sức khỏe mỗi năm cao gấp khoảng 4 lần nhóm ít giàu có hơn. Một số người còn thuê bác sĩ riêng, sẵn sàng phản hồi tin nhắn vào đêm muộn, hoặc tìm đến các chuyên gia chuyên về kéo dài tuổi thọ.

Charlie Garcia, nhà sáng lập câu lạc bộ R360 dành cho những người có tài sản ròng trên 100 triệu USD, là một trong những người theo đuổi các phương pháp này. Ông từng cùng con trai đến một khu nghỉ dưỡng giữa rừng Amazon để tham gia chương trình về tuổi thọ do chuyên gia biohacking Dave Asprey tổ chức.

Trước chuyến đi, Garcia đeo thiết bị theo dõi đường huyết trong hai tuần. Các bác sĩ lấy mẫu máu, nước tiểu, phân và nước bọt để đánh giá sức khỏe, tạo thành báo cáo dài 75 trang.

Tại đây, hai cha con tiêm các liệu pháp gene đang trong giai đoạn thử nghiệm, được giới thiệu với mục đích cải thiện trí nhớ và tăng cơ. Mỗi mũi tiêm có giá khoảng 15.000 USD. Một số người tham gia, trong đó có Garcia, còn sử dụng psilocybin, hoạt chất có trong nấm gây ảo giác.

Garcia thừa nhận những phương pháp này chưa được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt. Ông xem mình như một người tham gia thử nghiệm và chấp nhận những rủi ro đi kèm.

Theo Garcia, các thành viên R360 chi ít nhất 200.000 USD mỗi năm cho sức khỏe và tuổi thọ. Khoảng 1/5 thành viên đã lắp đặt buồng oxy cao áp tại nhà.

Tuy nhiên, không phải phương pháp đắt tiền nào cũng mang lại hiệu quả đã được chứng minh. S. Jay Olshansky, giáo sư danh dự tại Đại học Illinois ở Chicago, người nghiên cứu về lão hóa, khuyến cáo mọi người cần thận trọng với những liệu pháp cực đoan, nhất là các phương pháp chưa được FDA phê duyệt.

Theo ông, hai cách hiệu quả hàng đầu để kéo dài tuổi thọ lại gần như không tốn kém là ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên.

Kỳ vọng sống đến 100 tuổi

Không chỉ đầu tư vào bác sĩ và các liệu pháp chuyên sâu, một số người giàu còn ứng dụng công nghệ để theo dõi sức khỏe mỗi ngày.

Justin Di Rezze, một thành viên R360, dành 8 trong tổng số 24 nhân viên tại văn phòng quản lý tài sản gia đình cho các chuyên gia công nghệ và AI. Họ xây dựng một hệ thống được ông gọi là "bộ não thứ hai", có nhiệm vụ thu thập và phân tích dữ liệu sức khỏe.

Hệ thống ghi nhận cân nặng, số đo cơ thể, chất lượng giấc ngủ và lượng dinh dưỡng hàng ngày. AI sử dụng những dữ liệu này để hỗ trợ đặt thức ăn, xây dựng thực đơn và thiết kế bài tập. Các trợ lý cũng chủ động đặt lịch khám định kỳ, theo dõi kết quả xét nghiệm và liên hệ khi có thông tin còn thiếu.

Di Rezze cho biết ông muốn xây dựng một hệ thống có thể tiếp tục đưa ra những quyết định phù hợp cho gia đình ngay cả khi vợ chồng ông không còn sống.

Xu hướng đầu tư vào tuổi thọ cũng đang mở rộng. Trong khoảng 25 năm qua, giới đầu tư đã rót hơn 5 tỷ USD vào các công ty khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

Gia đình Garcia tham gia buổi tập thở tại khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Charlie Garcia.

Theo khảo sát của UBS với hơn 5.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới, hơn một nửa người giàu được hỏi kỳ vọng sống ít nhất đến 100 tuổi. Hơn 40% tỷ phú dự định hoặc đã thực hiện các khoản đầu tư dài hạn hơn vì cho rằng tuổi thọ con người sẽ tăng lên.

Với Connor, việc chăm sóc sức khỏe còn gắn liền với cách ông quản lý thời gian. Tỷ phú không trực tiếp xử lý email mà giao cho cộng sự sàng lọc, in nội dung và trả lời thay.

Lịch trình mỗi ngày được chia thành những khoảng thời gian ngắn, xen kẽ các buổi chơi bóng quần, tập yoga và vận động cường độ cao.

Ông từng ước tính chi khoảng 30.000 USD mỗi năm cho sức khỏe, nhưng một nhân viên sau đó tiết lộ con số thực tế lên tới hàng trăm nghìn USD, chưa tính lương của đội ngũ hỗ trợ riêng.

Dù lịch làm việc kéo dài khoảng 12 tiếng mỗi ngày, Connor vẫn dành thời gian tập luyện vào cuối ngày. Có lần, sau khi hoàn thành các bài chạy và tập sức mạnh, ông còn đề nghị huấn luyện viên bổ sung một bài tập trước khi kết thúc buổi tập.

Ryan Ernst, người đã làm việc với Connor nhiều năm, cho biết vị tỷ phú thường nói đùa rằng mình có thể sống mãi mãi. Tuy nhiên, qua những khoản đầu tư và thói quen sinh hoạt, ông cho rằng Connor dường như thực sự đang chuẩn bị cho viễn cảnh đó.