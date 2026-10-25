Tỷ phú Musk: Tiền tuyến Ukraine sẽ sụp đổ ngay lập tức nếu không có Starlink

Tỷ phú Elon Musk ngày 24/10 cảnh báo tiền tuyến Ukraine có thể sụp đổ ngay lập tức nếu dịch vụ internet vệ tinh Starlink bị ngắt kết nối.

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành SpaceX đồng thời cáo buộc Kiev vi phạm điều khoản sử dụng dịch vụ.

“Nếu Starlink bị tắt, tuyến đầu của Ukraine sẽ sụp đổ ngay lập tức. Đây không phải là một lời đe dọa, đây đơn thuần là một lời tuyên bố thực tế”, ông Musk nói.

Ông cho biết các lực lượng Ukraine đã vi phạm điều khoản dịch vụ, buộc SpaceX phải khắc phục lỗ hổng trong tuần trước.

Theo tỷ phú Mỹ, công ty chưa từng cho phép sử dụng dịch vụ thương mại dân sự để tiến hành các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái mang tính tấn công.

Ông Musk cũng khẳng định SpaceX đã làm nhiều hơn bất kỳ tổ chức tư nhân nào khác trên thế giới để bảo vệ Ukraine.

Trong giai đoạn đầu xung đột Nga - Ukraine, Starlink giúp Kiev duy trì liên lạc sau khi nhiều hệ thống thông tin liên lạc khác bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa.

Tuy nhiên, Cố vấn Tổng thống Ukraine Serhii Beskrestnov bác bỏ cáo buộc của ông Musk.

Ông cho biết các thiết bị đầu cuối Starlink tại Ukraine, kể cả ở những khu vực đang bị kiểm soát, đều chịu giới hạn tốc độ di chuyển 70-90km/h kể từ mùa đông năm nay. Dịch vụ cũng không hoạt động trên lãnh thổ Nga.

Theo ông Beskrestnov, những hạn chế này khiến Ukraine không thể sử dụng Starlink thương mại để thực hiện các cuộc tập kích tầm trung và tầm xa.

Ông cho rằng ông Musk không nắm rõ các giới hạn áp dụng đối với dịch vụ tại Ukraine.

Tranh cãi diễn ra sau khi Kiev cáo buộc Mỹ hạn chế kết nối Starlink và Starshield, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tác chiến.

Ông Musk nhấn mạnh các quyết định liên quan đến Starshield, phiên bản quân sự của Starlink, thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng và Tổng thống Mỹ.

Theo nguồn tin của RBC, Thủ tướng Anh Andy Burnham đã trao đổi với Tổng thống Donald Trump trong cuộc điện đàm ngày 23/10 về việc khôi phục đầy đủ kết nối cho Ukraine.

Trước đó, Wall Street Journal đưa tin ông Trump đã gọi điện cho ông Musk ngày 22/10, yêu cầu dỡ bỏ các hạn chế. Ngày 24/10, giới chức Ukraine cho biết dịch vụ đã được khôi phục bình thường.