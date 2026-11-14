Tỷ phú Musk ký kiến nghị kêu gọi đưa Jensen Huang trở lại ghế CEO Nvidia

Tỷ phú Elon Musk luôn bày tỏ thái độ ủng hộ cựu CEO Nvidia Jensen Huang kể từ khi bê bối ngoại tình bị phát hiện. Ảnh: TTXVN phát

Động thái trên diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Huang từ chức vì thừa nhận có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân.

"Một bản kiến nghị đang được thực hiện nhằm đưa Jensen trở lại và tôi cũng đã ký vào đó", ông Musk chia sẻ với hơn 240 triệu người theo dõi trên mạng xã hội X.

Hiện chưa rõ chính xác ông Musk đã ký vào bản kiến nghị nào. Tuy nhiên, tên của ông cùng nhiều nhân vật nổi tiếng khác trong giới công nghệ đã xuất hiện trên trang web standwithjensen.com. Bản kiến nghị đăng tải trên trang web này, với hàng nghìn chữ ký, nêu rõ: "Chúng tôi lo ngại rằng việc Jensen bị loại bỏ đã diễn ra mà không thông qua một quy trình xem xét thấu đáo và hợp lý".

Ngày 12/11, tạp chí Wired đưa tin lời kêu gọi đưa ông Huang trở lại đã lan truyền trong nội bộ Nvidia, thu hút hơn 1.600 bình luận, phần lớn bày tỏ sự ủng hộ đối với việc ông quay lại vị trí cũ.

Một bình luận ẩn danh viết: "Nếu tin tưởng vào sứ mệnh của công ty, hãy đưa người đứng đầu trở lại".

Ngoài diễn đàn nội bộ, khoảng 20 nhân viên Nvidia cũng công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Huang trên mạng xã hội LinkedIn. Một nhân viên khác gửi thư điện tử đến toàn công ty, đề nghị ban lãnh đạo minh bạch hơn về lý do ông rời vị trí lãnh đạo.

Ông Huang từ chức sau khi thừa nhận có quan hệ tình cảm với nữ doanh nhân Alice Huang. Sự ra đi của ông đẩy tập đoàn có giá trị 4.000 tỷ USD vào tình trạng bất ổn, đồng thời đe dọa làm gián đoạn hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) mà ông đã góp phần xây dựng và đầu tư.

Trong phiên 13/11, cổ phiếu Nvidia đã giảm khoảng 2%, nâng mức vốn hóa mất đi trong tuần lên khoảng 573 tỷ USD. So với mức đóng cửa cao nhất ngày 6/10, cổ phiếu đã giảm hơn 30%, khiến vốn hóa thu hẹp hơn 1.800 tỷ USD.

Hiện Giám đốc Tài chính (CFO) Colette Kress sẽ đảm nhiệm vị trí CEO tạm thời trong khi công ty tìm kiếm người kế nhiệm ông Huang. Nvidia cũng bổ nhiệm ông Harvey Jones, cựu CEO và thành viên Hội đồng quản trị của tập đoàn sản xuất chip Synopsys, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đầu tiên trong lịch sử công ty.

Trước những diễn biến này, ông Huang đã nhận được sự ủng hộ công khai từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk.

Tổng thống Trump bày tỏ sự tiếc nuối về "điều tồi tệ" xảy ra với ông Huang, đồng thời cho rằng Mỹ sẽ rơi vào "tình cảnh tồi tệ" nếu đánh mất lợi thế trong lĩnh vực AI.

Trong khi đó, tối 11/11, khi được gợi ý tuyển dụng ông Huang, tỷ phú Musk đã phản hồi bài đăng của tài khoản tin tức tài chính ZeroHedge trên mạng xã hội X bằng câu trả lời ngắn gọn: "Đó sẽ là một vinh dự". Thông tin này được trang Business Insider dẫn lại ngày 12/11.