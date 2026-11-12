Tỷ phú Jensen Huang từ chức CEO Nvidia sau ồn ào đời tư

Nvidia vẫn đánh giá cao những đóng góp to lớn của ông Jensen Huang đối với công ty và ngành công nghiệp công nghệ toàn cầu. (Ảnh có sử dụng AI)

Ngày 12/11, Nvidia thông báo Hội đồng quản trị đã chấp thuận đơn từ chức của ông Jensen Huang khỏi các vị trí Chủ tịch, Tổng Giám đốc điều hành và thành viên Hội đồng quản trị, với hiệu lực ngay lập tức. Đây là bước ngoặt đáng chú ý đối với tập đoàn sản xuất chip hàng đầu thế giới, vốn gắn liền với tên tuổi của nhà lãnh đạo gốc Đài Loan (Trung Quốc) trong suốt hơn ba thập niên qua.

Theo thông báo của Nvidia, bà Colette Kress, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính (CFO), sẽ đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền trong thời gian Hội đồng quản trị tìm kiếm người kế nhiệm chính thức. Bà Kress gia nhập Nvidia từ năm 2013 và sẽ tiếp tục giữ chức Giám đốc tài chính trong thời gian điều hành công ty. Bên cạnh đó, Nvidia bổ nhiệm ông Harvey Jones, cựu lãnh đạo tập đoàn Synopsys và thành viên Hội đồng quản trị lâu năm, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đầu tiên trong lịch sử doanh nghiệp.

Trong thông cáo, Nvidia không đề cập trực tiếp đến nguyên nhân ông Huang rời vị trí lãnh đạo, thay vào đó nhấn mạnh những đóng góp to lớn của ông đối với công ty và ngành công nghiệp công nghệ toàn cầu. Hội đồng quản trị khẳng định Nvidia sẽ tiếp tục duy trì hoạt động, thực hiện các cam kết với khách hàng, đối tác và triển khai lộ trình phát triển sản phẩm như kế hoạch.

Ảnh chụp màn hình trên trang mạng xã hội X chính thức của Tập đoàn Nvidia.

Quyết định trên được đưa ra sau nhiều ngày xuất hiện thông tin gây tranh cãi liên quan đời tư của ông Jensen Huang. Trước đó, nhà lãnh đạo này đã thừa nhận không chung thủy với vợ trong một thông điệp gửi nhân viên ngày 8/11, đồng thời công khai xin lỗi gia đình và đồng nghiệp. Một trong những mối quan hệ được truyền thông đề cập có liên quan bà Alice Huang, nữ doanh nhân bị phía Mỹ nghi ngờ có liên hệ với hoạt động tình báo Trung Quốc. Tuy nhiên, những cáo buộc liên quan hoạt động gián điệp hiện vẫn cần được xác minh.

Ngoài ra, truyền thông Mỹ đưa tin ông Huang còn có mối quan hệ tình cảm với bà Kimberly Powell, một lãnh đạo cấp cao phụ trách lĩnh vực y tế tại Nvidia. Trước những thông tin này, Hội đồng quản trị công ty đã thuê hãng luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz tiến hành cuộc điều tra độc lập nhằm làm rõ các vấn đề liên quan. Ông Huang tuyên bố ủng hộ và sẵn sàng hợp tác với quá trình điều tra.