Cựu CEO Nvidia Jensen Huang. (Ảnh: Reuters)

“Tôi đã không đáp ứng được những kỳ vọng của các nhân viên tại Nvidia, và tôi đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng trong đời sống cá nhân. Tôi đã gây ra những vấn đề cho Hội đồng quản trị, điều mà tôi vô cùng hối tiếc”, ông Huang chia sẻ trong một tuyên bố ngắn gọn trên nền tảng X.

“Kể từ khi tôi rời đi, tôi đã nhận được rất nhiều lời kêu gọi từ nhân viên, nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và khách hàng của Nvidia, mong muốn tôi trở lại làm CEO. Nếu Hội đồng quản trị nhận thấy việc tôi quay lại là vì lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, nhân viên, công ty và cả nước Mỹ, tôi sẽ rất vinh dự được đáp lại lời kêu gọi đó và đảm nhận lại vị trí CEO”.

CNN đã liên hệ với Nvidia để yêu cầu bình luận về tuyên bố của ông Huang. Tuy nhiên một nguồn thạo tin tiết lộ, hội đồng quản trị công ty hiện không cân nhắc việc đưa ông Huang trở lại vị trí cũ.

Bài đăng của ông Huang hôm 17/11, là lần đầu tiên ông lên tiếng kể từ khi từ chức tại Nvidia giữa lúc đối mặt với các cáo buộc về nhiều mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có một mối quan hệ với người phụ nữ Trung Quốc Alice Huang.

Bà Colette Kress - Giám đốc tài chính của Nvidia - đã thay thế ông Huang và hiện giữ vai trò CEO lâm thời trong khi Hội đồng quản trị tìm kiếm người kế nhiệm chính thức cho ông Huang.

Cựu CEO Nvidia dự kiến ​​sẽ có buổi điều trần kín trước các ủy ban của Hạ viện vào ngày 1/12. Thông báo này được đưa ra sau khi các chủ tịch ủy ban Hạ viện cảnh báo sẽ ban hành lệnh triệu tập nếu ông không tự nguyện đến làm việc.

Trước những lời kêu gọi từ hàng ngàn nhân viên, nhà đầu tư của Nvidia và cả tỷ phú Elon Musk, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng hôm 16/11, khẳng định với các phóng viên rằng ông ủng hộ việc ông Huang quay trở lại điều hành công ty cũ.

“Tôi nghĩ ông ấy đã rút ra được một bài học lớn. Cá nhân tôi chắc chắn sẽ không phản đối nếu điều đó xảy ra”, ông Trump nói. "Tôi nghĩ việc để Jensen quay trở lại - nhiều người đang đề nghị điều đó - chắc chắn không phải là một ý tồi”.

Nvidia sẽ công bố báo cáo thu nhập quý III vào cuối ngày 17/1 (giờ Mỹ), sau đó là phiên họp trực tuyến với các nhà phân tích. Đây sẽ là cơ hội đầu tiên để công chúng lắng nghe trực tiếp từ đội ngũ lãnh đạo mới của công ty.