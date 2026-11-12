Tỷ phú Jensen Huang lộ quan hệ với người thứ hai, nguy cơ mất chức

CEO Jensen Huang của OpenAI

Theo bài báo, hội đồng quản trị đang chuẩn bị tổ chức cuộc họp khẩn để quyết định tương lai của ông Huang.

Trước đó, báo New York Times đưa tin ông Huang đã có quan hệ ngoài hôn nhân với một lãnh đạo thuộc cấp của mình trong công ty.

Theo bài viết, người phụ nữ này là Kimberly Powell - Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia. Tờ báo dẫn lời 5 người từng làm việc tại công ty.

Bà Powell gia nhập Nvidia năm 2008. Theo trang web của công ty, bà phụ trách các chương trình ứng dụng công nghệ chip Nvidia trong lĩnh vực giáo dục đại học và chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là các thiết bị chẩn đoán hình ảnh y tế.

Phó Chủ tịch Kimberly Powell của Nvidia bị cho là có quan hệ yêu đương với CEO Jensen Huang

Bà Powell từng bước thăng tiến trong hệ thống lãnh đạo của Nvidia. Theo hồ sơ LinkedIn, bà được bổ nhiệm làm Giám đốc cấp cao phụ trách phát triển kinh doanh trí tuệ nhân tạo vào năm 2016. Đến cuối năm 2017, bà được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế.

Bà thường xuyên tham dự các hội nghị công nghệ trên khắp thế giới và đại diện Nvidia phát biểu tại nhiều sự kiện.

Tháng 3 vừa qua, bà Powell xuất hiện tại GTC, hội nghị thường niên dành cho các nhà phát triển của Nvidia tổ chức ở San Jose. Tại đây, bà trình bày về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm tạo ra những đột phá trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sinh học. Bài thuyết trình của bà có sử dụng các hình minh họa hoạt hình mô phỏng ông Huang.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, các lãnh đạo Nvidia tổ chức các cuộc họp tại một khách sạn gần địa điểm sự kiện. Ông Huang và bà Powell được nhìn thấy có những cử chỉ thân mật tại khách sạn này.

Theo 3 người được thông báo về vụ việc, 1 người chứng kiến đã dùng điện thoại ghi lại tương tác giữa 2 người.

Đội ngũ an ninh của ông Huang phát hiện người này đang sử dụng điện thoại để ghi hình và sau đó đưa người đó đến khu vực riêng, theo những người am hiểu sự việc. Họ đề nghị người này ký thỏa thuận không tiết lộ thông tin.

Cả ông Huang và bà Powell đều đã kết hôn với người khác

Nvidia chưa đưa ra phản hồi đề nghị bình luận về thông tin này.

Những thông tin được công bố vài ngày sau khi ông Huang thừa nhận đã không chung thủy với vợ, trong bối cảnh hội đồng quản trị Nvidia đang điều tra liệu ông có phải là mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không.

Thông tin mới nhất khiến cuộc tranh cãi trở nên nghiêm trọng hơn, thu hút sự chú ý của các nghị sĩ, nhà đầu tư và hội đồng quản trị Nvidia về hành vi của ông Huang cũng như mối quan hệ của ông với Alice Huang, người mà tình báo Mỹ cho rằng đã giúp Trung Quốc mua được chip của Nvidia.

Cổ phiếu Nvidia giảm khoảng 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Giá trị vốn hóa thị trường của công ty đã mất hơn 300 tỷ USD kể từ khi thông tin về mối quan hệ với Alice Huang bị tiết lộ.

Khả năng ông Huang rời khỏi vị trí lãnh đạo có thể tạo ra khoảng trống quyền lực tại công ty trị giá 4.000 tỷ USD này. Nvidia hiện là tâm điểm trong cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm giành vị thế thống trị về trí tuệ nhân tạo (AI), nhờ vị thế áp đảo trong lĩnh vực sản xuất chip được sử dụng để huấn luyện các mô hình AI và vận hành những dịch vụ như ChatGPT của OpenAI.

Ông Huang không phải là trường hợp duy nhất trong danh sách dài các giám đốc điều hành doanh nghiệp Mỹ từng có quan hệ tình cảm với nhân viên cấp dưới.

Năm 2018, ông Brian Krzanich từ chức CEO Intel - nhà sản xuất chip của Mỹ, sau khi thừa nhận từng có “mối quan hệ tự nguyện trong quá khứ” với một nhân viên công ty.

Một năm sau, McDonald's đã cách chức CEO Steve Easterbrook và sau đó khởi kiện ông này, sau khi phát hiện ông vi phạm các quy định nội bộ khi có quan hệ tình ái với nhiều nhân viên.