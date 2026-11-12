Tỷ phú Jensen Huang bất ngờ từ chức, Nvidia trao quyền điều hành cho nữ giám đốc tài chính

Khủng hoảng truyền thông bùng phát và sự rời đi của nhà sáng lập

Theo thông cáo chính thức được Nvidia công bố vào ngày 12/11, ông Jensen Huang ở độ tuổi 63 sẽ lập tức thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành. Việc lấp đầy khoảng trống quyền lực này được giao cho bà Colette Kress, người đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc tài chính của tập đoàn. Quyết định thay tướng đột ngột này khép lại chặng đường 33 năm của người đồng sáng lập Nvidia, nhân vật đóng vai trò hạt nhân trong việc định hình tập đoàn thành một trong những đế chế công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu. Kể từ khi cơn sốt trí tuệ nhân tạo bùng nổ vào cuối năm 2022, nhu cầu về bộ xử lý đồ họa của hãng đã tăng vọt chưa từng có.

Sự bứt phá của thị trường đã đẩy giá cổ phiếu Nvidia tăng gấp 14 lần, đưa giá trị vốn hóa của doanh nghiệp chạm mốc 4.000 tỷ USD. Dù vậy, những phiên giao dịch gần đây chứng kiến áp lực bán tháo gia tăng khi các thông tin tiêu cực về đời tư của vị tỷ phú này liên tục xuất hiện trên truyền thông quốc tế. Báo cáo từ kênh tài chính CNBC tiết lộ ông vướng vào nghi vấn có quan hệ tình cảm với một phụ nữ tên Alice Huang. Đáng chú ý, người phụ nữ này được cho là có liên kết với Megaspeed, một doanh nghiệp Trung Quốc đóng vai trò vừa là đối tác kinh doanh vừa là khách hàng của Nvidia. Giới tình báo Mỹ đang đặt ra nhiều nghi vấn về việc mạng lưới này có liên hệ với các hoạt động gián điệp.

Vào ngày Chủ nhật vừa qua, ông Jensen Huang đã công khai lên tiếng xin lỗi vì hành vi không chung thủy với gia đình nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về mối quan hệ với nữ doanh nhân Alice Huang. Đến ngày 11/11, tờ The New York Times tiếp tục công bố thông tin ông Huang có mối quan hệ riêng với bà Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của chính Nvidia. Đứng trước sức ép dư luận, Hội đồng quản trị Nvidia đã tổ chức họp khẩn để định đoạt tương lai của tập đoàn. Trước đó vào ngày 10/11, ban lãnh đạo công ty đã quyết định thuê hãng luật Wachtell Lipton tiến hành các cuộc điều tra độc lập về những cáo buộc liên quan đến thông tin tình báo. Về phần mình, cựu lãnh đạo Nvidia kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc cho rằng ông đã làm tổn hại đến an ninh quốc gia Mỹ hoặc làm rò rỉ bí mật công nghệ cốt lõi của doanh nghiệp.

Chân dung quyền Tổng Giám đốc và vị thế của Nvidia trong kỷ nguyên mới

Sự kiện thay đổi nhân sự cấp cao tại Nvidia không chỉ ảnh hưởng đến nội bộ doanh nghiệp mà còn tạo ra rúng động lớn đối với toàn bộ hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Trong nhiều năm liền, ông Jensen Huang luôn được xem là gương mặt đại diện có tầm ảnh hưởng tuyệt đối, trực tiếp định hình các chính sách và nguồn lực tài chính cho ngành. Doanh nghiệp này không đơn thuần bán chip mà còn sử dụng nguồn lực tài chính khổng lồ để cấp vốn, đầu tư và hỗ trợ khách hàng. Giám đốc điều hành công ty tuyển dụng Christian và Timbers là ông Jeff Christian đánh giá vị tỷ phú 63 tuổi sở hữu mối liên kết tài chính chằng chịt với hàng loạt doanh nghiệp trong ngành thông qua các quan hệ đối tác chiến lược.

Sức ảnh hưởng của vị cựu lãnh đạo này còn vươn đến giới chính trị Mỹ. Hồi tháng 5 vừa qua, ông Huang đã tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong một chuyến công du nước ngoài. Đến tháng 8 tại hội nghị All In Summit, ông tiếp tục nhận được sự ủng hộ công khai từ người đứng đầu Nhà Trắng. Dù vậy, sự thay đổi cán cân quyền lực sắp tới tại Quốc hội Mỹ với dự báo Đảng Dân chủ sẽ nắm quyền kiểm soát lưỡng viện có thể đặt Nvidia trước nhiều rủi ro chính trị mới. Giới lập pháp đã đánh tiếng sẽ tiến hành điều tra các vấn đề liên quan đến xuất khẩu công nghệ và việc các công ty tại khu vực Đông Nam Á tìm cách lách luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ để tiếp cận bộ vi xử lý của hãng.

Trọng trách chèo lái đế chế 4.000 tỷ USD hiện tại được giao phó cho bà Colette Kress. Nữ lãnh đạo này chính thức gia nhập Nvidia vào tháng 9/2013 với vai trò Phó chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính.

Xét về năng lực và kinh nghiệm, bà Kress sở hữu bề dày thành tích vô cùng ấn tượng với 13 năm làm việc tại Microsoft và từng trực tiếp phụ trách mảng tài chính trong bộ phận công nghệ kinh doanh của tập đoàn Cisco. Mang trong mình nền tảng học vấn vững chắc với bằng cử nhân ngành tài chính tại Đại học Arizona và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Southern Methodist, bà Kress sẽ đồng thời đảm nhiệm cả hai chức vụ Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính và Giám đốc điều hành tạm quyền cho đến khi Hội đồng quản trị tìm được nhân sự thay thế chính thức.