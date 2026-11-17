Theo Forbes, hồ sơ được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 16/11 cho thấy tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành tập đoàn thương mại điện tử Amazon, đã quyên góp tổng cộng 771.492 cổ phiếu Amazon cho các tổ chức phi lợi nhuận trong hai ngày 12 và 13/11.

Tỷ phú người Mỹ đã chuyển giao 674.088 cổ phiếu Amazon trong ngày 12/11 và 97.404 cổ phiếu trong ngày 13/11. Tổng giá trị số cổ phiếu được quyên góp vào khoảng 198,9 triệu USD, tính theo giá đóng cửa của cổ phiếu Amazon trong phiên giao dịch ngày 16/11, ở mức 257,75 USD/cổ phiếu.

Ông Bezos không tiết lộ danh tính các tổ chức tiếp nhận số cổ phiếu trên trong hồ sơ gửi SEC. Tuy nhiên, một hồ sơ khác do Quỹ Bezos Earth Fund Foundation (Quỹ Bảo vệ Trái đất Bezos) nộp lên SEC ngày 16/11 cho thấy tổ chức này đã tiếp nhận toàn bộ 97.404 cổ phiếu Amazon mà vị tỷ phú quyên góp hôm 13/11.

Số cổ phiếu được tỷ phú Jeff Bezos quyên góp tương đương khoảng 0,09% tổng số cổ phiếu Amazon mà ông trực tiếp nắm giữ. Sau đợt quyên góp trên, ông Bezos vẫn giữ hơn 878,5 triệu cổ phiếu Amazon, trị giá khoảng 226,4 tỷ USD tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/11.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, tính đến sáng 17/11 giờ Việt Nam, tài sản ròng của ông Jeff Bezos ở mức khoảng 376,7 tỷ USD, giúp nhà sáng lập Amazon duy trì vị trí người giàu thứ hai thế giới, chỉ sau tỷ phú Elon Musk (874,1 tỷ USD).

Tỷ phú Jeff Bezos. Ảnh: X/@JeffBezos (tài khoản X của ông Bezos)

Đây là đợt quyên góp cổ phiếu Amazon thứ ba của tỷ phú Jeff Bezos được công bố kể từ đầu năm 2026.

Theo Forbes, nhà sáng lập Amazon trước đó đã quyên góp tổng cộng 1.253.797 cổ phiếu của tập đoàn này cho các tổ chức phi lợi nhuận trong hai ngày 1/5 và 4/5.

Đến tháng 8, tỷ phú người Mỹ tiếp tục quyên góp tổng cộng 415.580 cổ phiếu Amazon trong hai ngày 25/8 và 26/8.

Tính từ đầu năm 2026, ông Bezos đã quyên góp ít nhất 2,44 triệu cổ phiếu Amazon cho các tổ chức phi lợi nhuận. Số cổ phiếu này có tổng giá trị khoảng 629,1 triệu USD, tính theo mức giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/11.

Những năm gần đây, tỷ phú Jeff Bezos đã thực hiện nhiều hoạt động từ thiện tập trung vào các lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, hỗ trợ người vô gia cư và giáo dục mầm non. Năm 2020, ông Bezos thành lập Quỹ Bảo vệ Trái đất Bezos, cam kết dành 10 tỷ USD để tài trợ cho các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ thiên nhiên đến năm 2030. Theo Forbes, đến nay, quỹ đã cấp các khoản tài trợ trị giá tổng cộng 2,4 tỷ USD. Trước đó, vào năm 2018, tỷ phú Jeff Bezos thành lập Quỹ “Bezos Day One Fund” nhằm hỗ trợ các gia đình vô gia cư và xây dựng mạng lưới trường mầm non tại các cộng đồng có thu nhập thấp. Trong năm 2025, chương trình “Day 1 Families Fund” đã cấp các khoản tài trợ trị giá tổng cộng 102,5 triệu USD cho 32 tổ chức tại 20 bang của Mỹ. Các khoản tài trợ nhằm giúp những gia đình vô gia cư tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ cần thiết để cải thiện cuộc sống.