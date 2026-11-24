Gần 20 năm sau khi bắt đầu theo đuổi dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội, doanh nhân người Ireland Patrick Gerard McKillen, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Pacific Land, cuối cùng đã chứng kiến công trình Ando Gateway Buildings được khởi công tại phường Thượng Cát vào sáng 24/11.

Đồng hành với ông trong dự án là doanh nhân Việt Nam Nguyễn Văn Kính, Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Pacific Land Việt Nam.

Với hai doanh nhân, sự kiện đánh dấu kết quả của một quá trình đầu tư kéo dài qua nhiều giai đoạn rà soát và hoàn thiện thủ tục. Còn với Hà Nội, công trình đầu tiên này mở ra một bước triển khai cụ thể trong kế hoạch hình thành khu công nghệ cao sinh học quy mô gần 200ha ở phía Tây Bắc Thủ đô.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng cảm ơn nhà đầu tư đã kiên trì theo đuổi dự án trong nhiều năm. Ông nhấn mạnh công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến là một trong những lĩnh vực chiến lược mà thành phố đang tập trung phát triển.

Điều Hà Nội kỳ vọng ở Silver Lake không đơn thuần là những công trình thương mại hay văn phòng mới. Dự án hướng tới hình thành một không gian dành cho nghiên cứu, sản xuất, đào tạo và thương mại hóa công nghệ sinh học, lĩnh vực được xác định là một trong 10 nhóm công nghệ chiến lược của Việt Nam.

Hành trình gần hai thập kỷ

Patrick McKillen là một tên tuổi trong giới bất động sản quốc tế, từng tham gia những thương vụ khách sạn lớn tại London, trong đó có Claridge's, The Connaught và The Berkeley. Sinh ra tại Tây Belfast, Ireland, ông bắt đầu kinh doanh từ năm 16 tuổi trong gara ô tô của gia đình, trước khi chuyển sang bất động sản vào cuối thập niên 1980. Hoạt động đầu tư sau đó mở rộng từ bất động sản thương mại sang khách sạn và nghỉ dưỡng tại nhiều thị trường.

Ngoài kinh doanh, ông McKillen còn là Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Dublin, Ireland.

Tại Việt Nam, một trong những cộng sự của ông là doanh nhân Nguyễn Văn Kính, hiện giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Pacific Land Việt Nam.

Ông Patrick Gerard McKillen, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Pacific Land. Ảnh: DNCC

Ông Kính được biết đến không chỉ qua hoạt động kinh doanh mà còn bởi niềm đam mê đặc biệt với lịch sử và văn hóa Việt Nam. Ông là người sáng lập Bảo tàng tư nhân Kính Hoa tại phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội, sở hữu bộ sưu tập cổ vật lớn, trong đó có năm bảo vật quốc gia. Tháng 1/2025, một phần bộ sưu tập của ông được giới thiệu tới công chúng qua trưng bày “Nghệ thuật Đông Sơn”, do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Kính Hoa tổ chức.

Sự hiện diện của Nguyễn Văn Kính bên cạnh Patrick McKillen cũng cho thấy yếu tố hợp tác giữa nhà đầu tư nước ngoài và doanh nhân trong nước tại dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội.

Trong gần hai thập kỷ chuẩn bị, dự án đã phải trải qua nhiều thủ tục đầu tư, xây dựng và những đợt rà soát qua các thời kỳ. Dù vậy, nhà đầu tư vẫn duy trì kế hoạch phát triển khu công nghệ cao. Ngày 24/11/2026, Ando Gateway Buildings chính thức được khởi công, đánh dấu một bước tiến trong quá trình hiện thực hóa dự án.

Ando Gateway Buildings được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 23.800m2, với tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, thuộc Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội, còn được gọi là Silver Lake. Hai tòa nhà mang tên Sakura và Anh Đào, mỗi tòa cao tám tầng nổi và một tầng tum, được thiết kế để phục vụ đồng thời hoạt động thương mại, văn phòng và nghiên cứu khoa học. Công trình dành không gian cho trung tâm thương mại, văn phòng hạng A, phòng thí nghiệm, khu triển lãm, phòng họp và hội nghị quốc tế.

Đặc biệt, kiến trúc của hai tòa nhà do Tadao Ando, kiến trúc sư người Nhật từng nhận Giải thưởng Pritzker, thiết kế.

Với ý tưởng “Two Circles - Hai vòng tròn”, hai khối nhà hình trụ được bố trí đối xứng hai bên đại lộ tại cửa ngõ Silver Lake. Phần đế vát chéo hướng về phía đường lớn, kết hợp sảnh đón và các không gian thông tầng.

Theo ông Patrick McKillen, Ando Gateway Buildings được xây dựng để từng bước cụ thể hóa định hướng phát triển Silver Lake, tạo nơi làm việc và kết nối cho các doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và chuyên gia.

“Chúng tôi xác định Ando Gateway Buildings không chỉ tạo dấu ấn kiến trúc tại cửa ngõ Silverlake mà còn từng bước hình thành hệ sinh thái tích hợp giữa thương mại, dịch vụ, nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao, tạo điều kiện kết nối các doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia, đóng góp vào sự phát triển đồng bộ của toàn khu. Pacific Land Việt Nam cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai dự án theo kế hoạch, chú trọng chất lượng công trình và hướng tới giá trị sử dụng lâu dài”, ông Patrick Gerard McKillen nhấn mạnh.

Dự kiến, hai tòa nhà sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý I/2029.

Phối cảnh hai toà nhà Ando Gateway Buidlings nằm ở cổng chính dẫn vào Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội. Ảnh: DNCC

Tham vọng hình thành trung tâm công nghệ sinh học gần 200ha

Ando Gateway Buildings là công trình đầu tiên trong kế hoạch phát triển Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội.

Với diện tích gần 199,3ha, Silver Lake được quy hoạch thành khu công nghệ cao đa chức năng, kết hợp các cơ sở nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất công nghệ cao, giáo dục, đào tạo, y tế cùng những hoạt động thương mại và dịch vụ hỗ trợ.

Trọng tâm là các lĩnh vực y sinh học, dược phẩm sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ vi sinh và xử lý môi trường, thiết bị cùng những giải pháp sinh học tiên tiến.

Theo quy hoạch, khu công nghệ cao còn có bệnh viện, trường học, không gian xanh, hồ điều hòa, khu lưu trú dành cho chuyên gia và hệ thống văn phòng, thương mại, dịch vụ.

Mục tiêu của chủ đầu tư là tạo môi trường để doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các chuyên gia có thể cùng hoạt động, từ nghiên cứu, thử nghiệm đến ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm.

Đây cũng là định hướng được lãnh đạo Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh tại lễ khởi công.

Phó chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến đã được Thủ tướng Chính phủ xác định là một trong 10 nhóm công nghệ chiến lược. Hà Nội cũng coi đây là lĩnh vực cần tập trung phát triển. Theo ông Dũng, các định hướng về khoa học, công nghệ phải được thể hiện bằng những dự án, phòng thí nghiệm, doanh nghiệp và sản phẩm cụ thể.

Trong kế hoạch phát triển Silver Lake, khu công nghệ cao được kỳ vọng hình thành hệ sinh thái từ nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm đến phát triển công nghệ, sản xuất và cung cấp các dịch vụ khoa học sự sống theo tiêu chuẩn quốc tế.

Với tổng vốn đầu tư hạ tầng khoảng 7.400 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng tạo điều kiện phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, hình thành những ngành nghề mới và tạo việc làm có năng suất, thu nhập cao.

Định hướng này cũng cho thấy loại hình đầu tư mà Hà Nội muốn thúc đẩy tại khu vực phía Tây Bắc thành phố.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: DNCC

Một không gian mới cho đầu tư công nghệ cao ở Hà Nội

Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội nằm tại vị trí được thành phố đánh giá có nhiều thuận lợi về kết nối hạ tầng và không gian phát triển. Phía Nam dự án tiếp giáp đại lộ Tây Thăng Long rộng khoảng 60m, kết nối với trục không gian trung tâm rộng 80m.

Lân cận là Khu đô thị Công viên Công nghệ số FPT có quy mô khoảng 200ha, Công viên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Thượng Cát rộng 70ha, cùng cụm công viên Liên Mạc - Thượng Cát - Phú Thượng quy mô 150ha trong Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Đáng chú ý, thành phố đang nghiên cứu phương án bố trí nhà ga tuyến đường sắt đô thị số 4 ngay trước lối vào Silver Lake.

Nếu các công trình hạ tầng được triển khai đồng bộ, khu vực này có điều kiện kết nối các hoạt động nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao với hệ thống giao thông công cộng và những dịch vụ đô thị phục vụ chuyên gia, người lao động.

Ông Dũng kỳ vọng Ando Gateway Buildings, sau khi hoàn thành, sẽ có giá trị sử dụng lâu dài, trở thành nơi hình thành những ý tưởng khoa học, kết nối hợp tác quốc tế và phát triển các công nghệ mới.