Tỷ phú giàu nhất Châu Phi đầu tư 2,5 tỷ USD xây kho dầu và đường ống

Tỷ phú người Nigeria Aliko Dangote đã khởi công một dự án kho chứa nhiên liệu và đường ống dẫn trị giá 2,5 tỷ USD tại Namibia, nhằm mục tiêu cung cấp các sản phẩm dầu mỏ trên khắp khu vực Nam Phi.

Tổng thống Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah đã chính thức công bố dự án tại Trang trại 58 ở Walvis Bay.

Khoản đầu tư được đề xuất bao gồm một cơ sở lưu trữ dầu mỏ với dung tích 600 triệu lít và một hệ thống mạng lưới đường ống kéo dài khoảng 1.700km, theo một tuyên bố được Phủ Tổng thống Namibia đăng trên Facebook.

Cơ sở hạ tầng này nhằm mục đích cải thiện việc phân phối nhiên liệu và phục vụ các thị trường không có biển trong khu vực, gồm: Botswana, Zimbabwe và Zambia, với khả năng mở rộng sang Cộng hòa Dân chủ Congo.

Bà Nandi-Ndaitwah cho biết các cuộc thảo luận về khoản đầu tư đã bắt đầu trong cuộc gặp đầu tiên của bà với ông Dangote tháng 6/2025.

Nhà lãnh đạo đã kêu gọi các doanh nghiệp địa phương tham gia vào sự phát triển này, nhấn mạnh vào việc tạo việc làm, đào tạo kỹ năng và các cơ hội cho giới trẻ Namibia.

Bà Nandi-Ndaitwah phát biểu: "Với tư cách là người châu Phi, chúng ta đang bắt đầu tin tưởng vào chính mình".

Ông Dangote, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành của Tập đoàn Dangote Group, đã cam kết thực hiện dự án và bày tỏ sự quan tâm đến việc mở rộng các khoản đầu tư của công ty mình sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế Namibia.

Ông nhấn mạnh: "Châu Phi phải công nghiệp hóa châu Phi."

Ông Dangote cho biết, dự án sẽ hoàn thành trong vòng 18 đến 20 tháng, với dung tích gấp 8 lần cơ sở Namcor 75 triệu lít hiện có của Namibia, theo Reuters.

Dự án này là một phần trong kế hoạch mở rộng rộng lớn hơn của ông Dangote trên khắp châu lục.

Công ty của ông vận hành nhà máy lọc dầu lớn nhất châu Phi gần Lagos, Nigeria, vốn đã bắt đầu các hoạt động thương mại năm 2024 và có công suất 700.000 thùng mỗi ngày.

Vào tháng 9, ông Dangote phát hành cổ phiếu công khai trị giá 1,6 tỷ USD để hỗ trợ các kế hoạch tăng gấp đôi công suất của nhà máy lọc dầu lên 1,4 triệu thùng mỗi ngày năm 2030. Sự mở rộng này là một phần của chương trình đầu tư trị giá 14,3 tỷ USD.

Doanh nhân này cũng đã mở rộng sang Đông Phi. Vào tháng 10, ông đã thâu tóm khoảng 25% cổ phần của Công ty Đường ống Kenya với giá 335 triệu USD và thông báo các kế hoạch đầu tư thêm 1,5 tỷ USD vào mạng lưới của công ty này.

Theo RT