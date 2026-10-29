Tỷ phú Elon Musk tuyển nhân sự tại Việt Nam, từ giám đốc đến chuyên viên sạc điện

Ông Ricky Ip, phụ trách tuyển dụng của Tesla tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội X, khẳng định hãng chính thức tiến vào thị trường Việt Nam và đang tìm kiếm hàng loạt vị trí quản lý từ kinh doanh, dịch vụ hậu mãi đến phát triển hạ tầng trạm sạc.

Danh sách tuyển dụng của hãng gồm 5 vị trí toàn thời gian là Giám đốc kinh doanh (Sales Manager), Giám đốc dịch vụ (Service Manager), Đối tác nhân sự chiến lược (HR Business Partner), Giám đốc mua sắm (Purchasing Manager) và Chuyên viên phát triển dự án hạ tầng sạc (Project Developer for Charging).

Mặc dù chưa công bố thời điểm chính thức bán xe, danh mục sản phẩm hay giá bán, việc tuyển dụng đồng thời các vị trí then chốt này cho thấy hãng đang chuẩn bị những điều kiện cần thiết để xây dựng hệ thống vận hành tại thị trường mới.

Ảnh minh họa

Theo thông tin tuyển dụng, Giám đốc kinh doanh của Tesla tại Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh tại các điểm bán hàng, bàn giao xe và báo cáo trực tiếp cho Giám đốc quốc gia (Country Manager). Tuy nhiên, hiện hãng vẫn chưa công bố người đảm nhiệm vị trí Giám đốc quốc gia tại Việt Nam và chức danh này cũng không nằm trong danh sách 5 vị trí đang tuyển dụng.

Đối với vị trí Giám đốc dịch vụ, Tesla yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực dịch vụ và sử dụng tiếng Anh thành thạo, song kinh nghiệm chuyên môn trong ngành ô tô không phải là điều kiện bắt buộc.

Trong khi đó, vị trí Chuyên viên phát triển dự án hạ tầng sạc sẽ đảm nhận việc tìm kiếm địa điểm phù hợp để lắp đặt thiết bị sạc Tesla, đàm phán hợp đồng với chủ sở hữu mặt bằng và phối hợp thực hiện các thủ tục phê duyệt liên quan đến ngành điện cũng như cơ quan quản lý.

Hai vị trí còn lại gồm Giám đốc mua sắm sẽ thuộc bộ phận mua sắm gián tiếp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, còn Đối tác nhân sự chiến lược sẽ phụ trách thêm công tác quản lý văn phòng và cơ sở vật chất.

Tỷ phú Elon Musk

Trước đó, vào ngày 11/9/2026, Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam (Tesla Motors Vietnam Limited Liability Company) đã được thành lập với vốn điều lệ 77,667 tỷ đồng, tương đương khoảng 3 triệu USD, đặt trụ sở tại tòa nhà Mê Linh Point Tower, số 2 Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ông David Jon Feinstein giữ chức Chủ tịch công ty và bà Isabel Ching Fan đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc. Các ngành nghề đăng ký hoạt động của doanh nghiệp bao gồm bán buôn, bán lẻ ô tô, phụ tùng, linh kiện, máy móc, thiết bị cùng các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu và phân phối liên quan.

Tại khu vực Đông Nam Á, sau khi triển khai hoạt động tại Thái Lan từ tháng 12/2022, Malaysia từ tháng 7/2023 và Philippines từ tháng 11/2024, Việt Nam có thể trở thành thị trường tiếp theo trong chiến lược mở rộng hiện diện của hãng.

Việc Tesla đẩy mạnh các bước chuẩn bị gia nhập thị trường diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường xe điện phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.

Theo báo cáo Triển vọng xe điện toàn cầu 2026 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), doanh số xe điện tại Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi trong năm 2025, đưa Việt Nam trở thành thị trường ô tô điện lớn nhất khu vực với tỷ lệ xe điện chiếm gần 40% tổng lượng ô tô mới bán ra trong năm, cao hơn nhiều quốc gia châu Âu.

Tuy nhiên, khi gia nhập thị trường Việt Nam, Tesla sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với VinFast, thương hiệu đã xây dựng được vị thế vững chắc ở thị trường nội địa thông qua hệ thống sản phẩm, mạng lưới phân phối và hạ tầng sạc.

Theo số liệu do VinFast công bố, hãng đã bàn giao 23.624 ô tô điện tại Việt Nam trong tháng 9/2026, tăng 17% so với tháng trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng lượng xe bàn giao của hãng đạt 177.697 chiếc, chính thức vượt qua doanh số 175.099 xe của cả năm 2025.

Đây cũng là tháng thứ 25 liên tiếp VinFast dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam về số lượng xe bán ra, trong đó các dòng xe đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh gồm VF 3, VF 5 và Limo Green nhờ lợi thế về giá bán cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Bên cạnh sản phẩm, hạ tầng sạc cũng được xem là một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng của hãng xe Việt khi hệ thống V-Green đã phát triển mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc trên toàn quốc, chủ yếu phục vụ các dòng xe điện VinFast. Ngược lại, Tesla sẽ phải từng bước thiết lập hệ thống sạc riêng hoặc tìm kiếm cơ hội hợp tác với các nhà cung cấp hạ tầng độc lập.

Dù một số mạng lưới như EV One và Charge+ đã cung cấp điểm sạc sử dụng chuẩn CCS2 tại Việt Nam, khả năng tiếp cận và mức độ tương thích trên thực tế vẫn sẽ phụ thuộc vào từng dòng xe cũng như cấu hình phân phối chính thức của hãng xe Mỹ.