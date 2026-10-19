Tỷ phú Elon Musk tuyên bố năm tới tặng mỗi trẻ em Mỹ một cổ phiếu SpaceX

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: AP)

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Musk cho biết đây sẽ là đợt đầu tiên trong nhiều đợt tặng cổ phiếu ông dự định thực hiện, song không tiết lộ chi tiết kế hoạch.

Theo thống kê của Forbes, ông Musk hiện sở hữu 38% cổ phần SpaceX. Số liệu năm 2024 của Cục Điều tra dân số Mỹ cho thấy nước này có khoảng 73 triệu trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng hứa tặng 5.000 USD cho mỗi người trưởng thành ở Mỹ nếu đảng Cộng hòa giữ được quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng tới.

Khi niêm yết vào tháng 6 năm nay, SpaceX huy động được 85,7 tỷ USD, lập kỷ lục về giá trị đợt chào bán cổ phiếu lần đầu từ trước đến nay.