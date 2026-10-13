Tỷ phú Elon Musk trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ

Tỷ phú Elon Musk - Ảnh: Getty Images

America PAC là ủy ban hành động chính trị do ông Elon Musk sáng lập trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Với các khoản đóng góp nói trên, ông Musk trở thành nhà tài trợ lớn nhất được biết đến cho cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Ông Musk, người giàu nhất thế giới và là CEO của hãng xe điện Tesla cùng công ty hàng không vũ trụ SpaceX, chi số tiền này trong bối cảnh Đảng Cộng hòa đang tìm cách vực dậy chiến dịch tranh cử gặp nhiều khó khăn.

Tờ New York Times là cơ quan báo chí đầu tiên đưa tin về các khoản đóng góp này. Một số khoản hiện chưa được công khai chính thức trong hồ sơ tài chính vận động tranh cử.

Thông tin về số tiền tài trợ trên của ông Musk được đưa ra giữa lúc tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các cuộc thăm dò dư luận giảm xuống mức thấp kỷ lục, đặt Đảng Cộng hòa vào thế bất lợi trước thềm cuộc bầu cử ngày 3/11. Theo các nhà phân tích, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện từ phe Cộng hòa. Trong khi đó, cuộc đua giành quyền kiểm soát Thượng viện, hiện cũng do Đảng Cộng hòa nắm giữ, vẫn khó dự đoán.

Dù vậy, theo hồ sơ nộp lên cơ quan liên bang, tính đến cuối tháng 8, các ủy ban của Đảng Cộng hòa cùng Maga Inc, siêu ủy ban hành động chính trị (super PAC) liên kết với ông Trump, đã huy động hơn 1,1 tỷ USD, so với khoảng 600 triệu USD mà Đảng Dân chủ huy động được.

Trong tổng số hơn 276 triệu USD tiền tài trợ nói trên của ông Musk, khoản lớn nhất là 158 triệu USD dành cho Quỹ Lãnh đạo Thượng viện (SLF), một siêu ủy ban hành động chính trị (super PAC) hàng đầu hỗ trợ các ứng viên Đảng Cộng hòa tranh cử vào Thượng viện. Ông Musk cũng đóng góp 20 triệu USD cho Quỹ Lãnh đạo Quốc hội (CLF), tổ chức tương tự hỗ trợ các ứng viên Đảng Cộng hòa tranh cử vào Hạ viện, và hơn 76 triệu USD cho chính America PAC.

Theo hãng tin CNBC, tính cả các khoản đóng góp mới, tổng số tiền được công khai mà ông Musk đã chi cho hoạt động chính trị ở cấp liên bang trong giai đoạn bầu cử 2025-2026 lên khoảng 366 triệu USD. Giai đoạn này kéo dài hai năm, kết thúc bằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Con số này cao hơn mức khoảng 290 triệu USD mà ông Musk đã chi trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Theo CNBC, khoản đóng góp 158 triệu USD của ông cho SLF cũng thuộc nhóm các khoản đóng góp chính trị lớn nhất từng được ghi nhận từ một cá nhân trong lịch sử Mỹ.

Những số liệu này được công bố chỉ vài ngày trước thứ Năm (15/10), hạn chót để các ủy ban chính trị nộp báo cáo tài chính quý 3 lên Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC).

Thời gian qua, ủy ban America PAC của ông Musk đã chi tiền để gửi tin nhắn, chạy quảng cáo trực tuyến và quảng cáo trên các ấn phẩm nhằm hỗ trợ ứng viên trong các cuộc đua vào Thượng viện tại 7 bang gồm Michigan, Alaska, Ohio, Iowa, Texas, Maine và New Hampshire.

Ủy ban này cũng triển khai các hoạt động tương tự tại ít nhất 12 cuộc đua vào Hạ viện có mức độ cạnh tranh cao. Theo CNBC, America PAC còn xây dựng mạng lưới quy mô lớn nhằm vận động cử tri đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử vào cả hai viện.

Ông Andrew Romeo, người phát ngôn của America PAC, cho rằng các khoản chi lớn này giúp Đảng Cộng hòa đưa thông điệp tranh cử đến với cử tri hiệu quả hơn, qua đó tăng cơ hội đảo ngược xu hướng thường thấy lịch sử là đảng đang nắm Nhà Trắng thường mất ghế trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Các khoản đóng góp mới đánh dấu sự trở lại của ông Musk với phong trào “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA), chỉ hơn một năm sau khi ông bất hòa với ông Trump và dọa tài trợ cho một đảng thứ ba để cạnh tranh với Đảng Cộng hòa.

Việc ông Musk tài trợ mạnh mẽ cho cuộc bầu cử lần này cũng trái ngược với tuyên bố của ông hồi tháng 5/2025 rằng sẽ giảm đáng kể chi tiêu cho hoạt động chính trị trong tương lai.

Vào tháng 6/2025, ông Musk bất hòa với ông Trump vì dự luật thuế và chi tiêu mang tính bước ngoặt của Tổng thống Mỹ. Trước đó, tỷ phú này từng đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), cơ quan thực hiện việc cắt giảm hàng nghìn việc làm trong bộ máy liên bang.

Ông Musk sau đó tuyên bố sẽ không trực tiếp tham gia chính trường, trong bối cảnh doanh số xe Tesla có dấu hiệu sụt giảm do mối quan hệ của ông với chính quyền ông Trump.

Tuy nhiên, hai bên sau đó đã hàn gắn quan hệ. Theo tờ Financial Times, trong những tháng gần đây, ông Musk đã dùng bữa tại Nhà Trắng và được chọn đồng chủ trì cuộc rà soát về hiện đại hóa Lầu Năm Góc. Tuần trước, ông được Tổng thống Trump trao Huân chương Khoa học Quốc gia.

Các công ty của ông Musk có những hợp đồng trị giá hàng tỷ USD với Chính phủ Mỹ. Trong đó, SpaceX là nhà thầu lớn của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Lầu Năm Góc. Một số hoạt động kinh doanh của ông cũng đang được các cơ quan liên bang xem xét.