Tỷ phú Elon Musk tính toán khả năng hợp nhất SpaceX với Tesla

Tỷ phú Elon Musk cân nhắc sáp nhập SpaceX và Tesla. (Ảnh: Reuters)

Tỷ phú Elon Musk vừa cho biết việc sáp nhập SpaceX, công ty hoạt động trong lĩnh vực khai phá vũ trụ, với Tesla, nhà sản xuất xe điện, có thể là một ý tưởng tốt. Hiện các ủy ban đặc biệt gồm những thành viên hội đồng quản trị độc lập đã được thành lập để thảo luận về khả năng hợp nhất.

Theo ông Musk, việc kết hợp hai doanh nghiệp có thể giúp tích hợp các mảng kinh doanh trùng lặp, đồng thời tạo điều kiện hợp tác trong phát triển phần mềm siêu trí tuệ, thiết kế chip, robot và hệ thống kết nối vệ tinh.

Thông tin về khả năng sáp nhập đã tác động đến thị trường chứng khoán. Cổ phiếu SpaceX tăng 8% trong giao dịch ngoài giờ, trong khi cổ phiếu Tesla tăng 1,8%.

Động thái trên diễn ra khi SpaceX công bố kết quả kinh doanh quý III tích cực. Doanh thu công ty tăng 161% so với cùng kỳ năm trước, lên 14,58 tỷ USD. Lợi nhuận ròng đạt 4,4 tỷ USD, đảo chiều so với khoản lỗ 1,1 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, doanh thu liên quan đến trí tuệ nhân tạo tăng gần 10 lần, đạt 7,56 tỷ USD, chủ yếu nhờ hoạt động cho các nhà phát triển thuê năng lực xử lý dữ liệu tại trung tâm dữ liệu. Trong khi đó, dịch vụ Internet vệ tinh Starlink đạt 13,6 triệu thuê bao trong quý III, vượt dự báo của giới phân tích.

Ở lĩnh vực bán dẫn, liên doanh sản xuất chip Terafab giữa hai công ty dự kiến thử nghiệm mẫu chip đầu tiên vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6 năm sau, hướng tới sản xuất quy mô lớn từ quý III/2028.

Elon Musk hiện sở hữu gần 20% cổ phần tại Tesla và xấp xỉ 50% tại SpaceX. Theo đánh giá của các nhà phân tích, việc sáp nhập có thể giúp ông nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp sau hợp nhất. Dù vậy, ông Musk cho rằng còn quá sớm để khẳng định thương vụ giữa SpaceX và Tesla sẽ diễn ra.