Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Tỷ phú Elon Musk đang chuẩn bị cho kế hoạch sáp nhập hai tập đoàn Tesla và SpaceX thành một đại tập đoàn công nghệ có tổng giá trị hơn 3 nghìn tỷ USD, sau nhiều năm âm thầm chia sẻ nhân sự và nguồn lực kỹ thuật giữa hai công ty.

Đội ngũ kỹ sư từ hai công ty đã dành nhiều tháng thử nghiệm dòng xe Roadster tại cơ sở kiểm tra tên lửa của SpaceX ở McGregor, bang Texas, Mỹ.

Trong tháng 10, một chiếc xe Roadster không người lái trang bị động cơ đẩy khí lạnh đã thực hiện cú lộn vòng trên không từ bệ phóng cao hơn 18 m.

Tỷ phú Elon Musk cho biết đây là kết quả hợp tác trực tiếp giữa công ty ôtô và công ty tên lửa hàng đầu thế giới. Dự án chế tạo chiếc xe thể thao có khả năng bay này do Phó Chủ tịch Bill Riley phụ trách kỹ thuật tên lửa của SpaceX trực tiếp dẫn dắt cùng nhóm kỹ sư được tỷ phú Elon Musk điều động từ SpaceX sang hỗ trợ Tesla.

Sự kiện trình diễn này phản ánh chiến lược luân chuyển nhân sự và kết nối nguồn lực mà tỷ phú Elon Musk đã thực hiện trong nhiều năm qua giữa hai doanh nghiệp.

Cựu Phó Giám đốc Jeffrey Sonnenfeld ngành nghiên cứu lãnh đạo của Trường Quản lý Yale đánh giá đây là sự tập trung tài sản và quyền lực chưa từng có trong lịch sử kinh doanh.

Trong tháng 2, tỷ phú Elon Musk cũng đã sáp nhập công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI vào SpaceX, trước khi SpaceX niêm yết cổ phiếu vào tháng 6 với mức định giá 1,89 nghìn tỷ USD.

Việc sáp nhập giữa Tesla được định giá 1,54 nghìn tỷ USD và SpaceX sẽ kết hợp các lĩnh vực ôtô điện, năng lượng Mặt Trời, tên lửa vũ trụ, vệ tinh Starlink, trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo vào cùng một tập đoàn.

Giáo sư Alison Taylor ngành kinh doanh của Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York cho biết thương vụ giúp giải quyết các xung đột lợi ích phát sinh từ việc dùng chung tài nguyên giữa các công ty.

Theo các báo cáo công khai, SpaceX đã mua khoảng 890 triệu USD sản phẩm của Tesla kể từ năm 2023, trong khi Tesla đã đầu tư 2 tỷ USD vào xAI. Vào tháng 3, hai công ty tiếp tục công bố kế hoạch đầu tư chung 16,8 tỷ USD xây dựng nhà máy sản xuất chip tại bang Texas, Mỹ./.