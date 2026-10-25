Tỷ phú Elon Musk thừa nhận siết Starlink ở Ukraine

Tỷ phú Elon Musk ngày 24/10/2026 xác nhận SpaceX đã hạn chế dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Ukraine, với lý do quân đội nước này sử dụng hệ thống cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

"Sử dụng Starlink, một dịch vụ thương mại dân sự, để tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái để giết người là hành vi bị cấm", ông Musk viết trên mạng xã hội X.

Ông cáo buộc quân đội Ukraine vi phạm điều khoản sử dụng khi dùng dịch vụ này để thực hiện các cuộc tấn công gây chết người.

Đây là lần đầu tiên ông Musk công khai thừa nhận đã ra lệnh hạn chế Starlink tại Ukraine. Tỷ phú Mỹ cho biết lỗ hổng liên quan đã được khắc phục từ tuần trước, ám chỉ các dịch vụ này đã được khôi phục.

Starlink là mạng Internet vệ tinh dân sự do SpaceX vận hành. Công ty cũng phát triển Starshield, phiên bản sử dụng nền tảng Starlink với khả năng liên lạc bảo mật cao, phục vụ Bộ Quốc phòng Mỹ và quân đội Ukraine.

Từ đêm 13/10, các thiết bị đầu cuối Starlink và Starshield tại Ukraine ngừng hoạt động khi phương tiện di chuyển với tốc độ trên 160 km/h.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi đó gọi tình trạng này là "rất khó chịu và nguy hiểm", đồng thời đề nghị Mỹ nhanh chóng dỡ bỏ hạn chế.

Động thái trên trái ngược với tuyên bố trước đó của ông Musk rằng chỉ Tổng thống Mỹ và Lầu Năm Góc mới có quyền quyết định những giới hạn liên quan đến tốc độ hoặc cách sử dụng Starlink và Starshield.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump và Lầu Năm Góc đều khẳng định không yêu cầu siết các dịch vụ này tại Ukraine.

Ngày 24/10, ông Zelensky xác nhận tốc độ truy cập đã trở lại mức cần thiết. Quá trình khôi phục bắt đầu từ đêm 23/10 và đạt yêu cầu vào sáng hôm sau. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng thông báo kết nối Starshield đã ổn định khi UAV di chuyển với tốc độ trên 400 km/h.

Ukraine phụ thuộc đáng kể vào Internet vệ tinh do hạ tầng viễn thông bị tàn phá trong xung đột. Starlink và Starshield đóng vai trò quan trọng đối với hệ thống chỉ huy, kiểm soát quân sự và hoạt động của UAV trên không, trên biển và trên bộ.

Serhii Beskrestnov, cố vấn công nghệ của ông Zelensky, bác bỏ cáo buộc Ukraine sử dụng Starlink cho các cuộc tấn công gây sát thương.

Ông cho biết thiết bị Starlink tại Ukraine bị giới hạn tốc độ di chuyển ở mức 70-90 km/h và không thể hoạt động trên lãnh thổ Nga.

"Do đó, chúng tôi không thể dùng Starlink để tập kích sâu vào lãnh thổ đối thủ", ông Beskrestnov viết trên Facebook, đồng thời bày tỏ ngạc nhiên khi ông Musk không biết về những hạn chế này.