Mỗi trẻ em Mỹ được nhận hai cổ phiếu SpaceX

Elon Musk, người giàu nhất thế giới, vừa cam kết tặng mỗi trẻ em tại Mỹ hai cổ phiếu của SpaceX, công ty hoạt động trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và trí tuệ nhân tạo (AI) do ông điều hành. Tổng giá trị số cổ phiếu được trao tặng ước tính gần 18 tỷ USD.

Elon Musk cùng con trai X Æ A-Xii xuất hiện tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng vào thứ Ba, ngày 11/2/2025, trong một sự kiện có sự tham gia của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Alex Brandon/wjhl.com

Trong một bài đăng ngắn trên mạng xã hội X do chính mình sở hữu, Musk cho biết mỗi trẻ em sẽ nhận được một cổ phiếu từ SpaceX và một cổ phiếu do cá nhân ông đóng góp.

Trước đó, vào ngày 25/11, SpaceX thông báo sẽ tặng một cổ phiếu phổ thông loại A mới phát hành cho mỗi tài khoản Trump Account đang hoạt động. Elon Musk cũng cam kết đóng góp số cổ phiếu tương ứng với lượng cổ phiếu mà công ty trao tặng.

Trump Account là chương trình được thiết kế nhằm giúp mọi trẻ em Mỹ dưới 18 tuổi có cơ hội sở hữu tài sản trên thị trường chứng khoán ngay từ khi còn nhỏ. Sáng kiến này hướng tới mục tiêu tạo nền tảng tích lũy tài sản dài hạn, giúp thế hệ trẻ có cơ hội hưởng lợi từ sự tăng trưởng của nền kinh tế và thị trường tài chính.

Theo Nhà Trắng, tính đến tháng trước, chương trình đã mở gần 70 triệu tài khoản. Đây là quy mô đáng kể, cho thấy tham vọng đưa hoạt động đầu tư và tích lũy tài sản trở thành một phần trong chính sách hỗ trợ tài chính dành cho trẻ em Mỹ.

Cổ phiếu SpaceX đóng cửa ở mức 127,44 USD trong phiên giao dịch ngày 25/11. Với mức giá này, tổng giá trị cam kết tặng cổ phiếu của Musk và công ty ước tính gần 18 tỷ USD.

SpaceX chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận về việc liệu phần cổ phiếu do cá nhân Musk đóng góp có được chuyển trực tiếp thông qua chương trình Trump Account hay không.

Elon Musk phải chờ đến tháng 6/2027 mới trao cổ phiếu cá nhân

Trong một bài đăng riêng trên X, Musk tiết lộ cổ phiếu do SpaceX đóng góp sẽ được chuyển giao ngay trong tháng tới, trong khi phần đóng góp cá nhân của ông sẽ được thực hiện muộn hơn.

"Tôi sẽ chuyển giao cổ phiếu trực tiếp từ mình khi thời hạn hạn chế chuyển nhượng kết thúc vào tháng 6 năm sau", Musk viết.

Điều này có nghĩa trẻ em tham gia chương trình có thể nhận cổ phiếu do SpaceX phát hành trước, còn phần cổ phiếu từ tài sản cá nhân của Elon Musk sẽ phải chờ đến tháng 6/2027.

Đây không phải lần đầu tiên tỷ phú công nghệ này đề cập đến kế hoạch tặng cổ phiếu SpaceX cho trẻ em Mỹ. Hồi tháng 10, Musk từng công bố ý định trao một cổ phiếu của công ty cho mỗi trẻ em tại quốc gia này.

"Đây sẽ là chương trình đầu tiên trong nhiều chương trình như vậy", ông viết trên X vào thời điểm đó.

Theo số liệu tính đến tháng 6, Musk nắm giữ khoảng 6,42 tỷ cổ phiếu SpaceX. Với khối tài sản ròng ước tính khoảng 824 tỷ USD, ông hiện là người giàu nhất thế giới. Phần lớn các hoạt động từ thiện trước đây của Musk được thực hiện thông qua Musk Foundation, tổ chức được cho là đang nắm giữ khoảng 16 tỷ USD tài sản.

Hồi tháng 10, Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell cùng chồng cũng cam kết tặng một cổ phiếu SpaceX cho mỗi trẻ em trong số hơn 2 triệu trẻ tham gia sáng kiến Trump Account.

SpaceX được cấp phép triển khai một triệu vệ tinh phục vụ AI

Thông báo tặng cổ phiếu của Musk xuất hiện trong bối cảnh SpaceX vừa đạt được một bước tiến quan trọng trong tham vọng xây dựng hạ tầng điện toán ngoài không gian.

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cho biết cơ quan này đã phê duyệt đề xuất triển khai một chòm vệ tinh quy mô lớn của SpaceX, nhằm đáp ứng nhu cầu điện toán AI đang tăng trưởng nhanh chóng.

SpaceX được cấp phép triển khai một triệu vệ tinh phục vụ AI.

Ý tưởng đưa các trung tâm dữ liệu lên không gian được xem là hướng đi mới trong cuộc đua xây dựng hạ tầng AI. Tuy nhiên, kế hoạch này cũng vấp phải những ý kiến phản đối, đặc biệt từ giới thiên văn học.

Hiệp hội Thiên văn học Mỹ bày tỏ sự thất vọng trước quyết định của FCC. Tổ chức này cảnh báo chòm vệ tinh được đề xuất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khoản đầu tư liên bang kéo dài nhiều thập kỷ vào cơ sở hạ tầng nghiên cứu thiên văn.

Theo hiệp hội, số lượng vệ tinh quá lớn trên quỹ đạo có nguy cơ cản trở khả năng quan sát bầu trời đêm của các nhà khoa học, đồng thời ảnh hưởng đến cơ hội khám phá vũ trụ của công chúng.

Những tranh cãi này cho thấy tham vọng mở rộng hoạt động của SpaceX không chỉ liên quan đến công nghệ và kinh doanh, mà còn đặt ra những câu hỏi về tác động môi trường, không gian nghiên cứu khoa học và lợi ích cộng đồng.

(Theo The Guardian, CNBC)