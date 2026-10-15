Tỷ phú Elon Musk phản ứng trước cáo buộc của Ukraine đối với SpaceX

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty SpaceX, tỷ phú Elon Musk. Ảnh: AFP/Getty Images

Trên nền tảng X, ông Musk viết: “Các hệ thống Starshield thuộc sở hữu và quyền kiểm soát của Chính phủ Mỹ. Mọi giới hạn về tốc độ hoặc phạm vi sử dụng đều do quân đội Mỹ và cuối cùng là Tổng thống Mỹ quyết định”.

Trước đó, Ukraine cáo buộc SpaceX áp đặt các hạn chế mới đối với dịch vụ internet Starshield mà không thông báo trước, gây gián đoạn cho các hoạt động quân sự của Ukraine trong bối cảnh Nga liên tục thực hiện những cuộc tấn công mới vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Hôm 14-10, ông Serhii Beskrestnov, cố vấn về công nghệ quốc phòng cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói rằng SpaceX đã áp đặt giới hạn tốc độ đối với các thiết bị đầu cuối Starlink đang hoạt động, mà không thông báo cho lực lượng quốc phòng Ukraine.

Ông chia sẻ trên Telegram rằng điều này đã làm gián đoạn một số nhiệm vụ, đồng thời cho biết các hạn chế tương tự cũng được áp dụng đối với Starshield. Theo ông Beskrestnov, Starlink được sử dụng để vận hành các máy bay không người lái (UAV) đánh chặn của Ukraine - được coi là “giải pháp hiệu quả nhất” để đối phó với các UAV Shahed của Nga.

Starlink có ý nghĩa quan trọng với Ukraine. Ảnh: Defense

Tỷ phú Musk giải thích rằng Starshield là mạng lưới vệ tinh cấp độ quân sự, trong khi Starlink chỉ dành cho “các hoạt động dân sự hoặc phòng thủ”.

Theo CNBC, một số hạn chế dường như đã được dỡ bỏ một phần. Vào sáng sớm 15-10, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov đã gửi lời cảm ơn tới ông Musk vì kết nối Starlink đã được khôi phục. Ông Fedorov nói thêm: “Việc dỡ bỏ hoàn toàn giới hạn tốc độ đối với Starshield hiện là yếu tố then chốt cho hoạt động phòng thủ của Ukraine”.

Những diễn biến này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Kiev và Washington liên quan đến một “thỏa thuận ngừng bắn về năng lượng” giữa Ukraine và Nga, được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố.

Ukraine đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với thỏa thuận này, với điều kiện phía Nga phải tuân thủ các cam kết. Trong khi đó, giới chức Nga cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp tục, nhưng không xác nhận liệu hai bên đã đạt được thỏa thuận chính thức hay chưa.

Theo CNBC